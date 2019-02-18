Ekonomi Jeotermal serada domates üretiyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Jeotermal serada domates üretiyorlar

Kış aylarının sert geçtiği Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan ve jeotermal suyla ısıtılan serada üretilen salkım domatesler, yurt içinde ve İspanya'da alıcı buluyor. Dekarda yıllık 60 tona kadar verim elde edilebilen 56 dönümlük serada, 12 ay üretim yapılabiliyor.

Haber Merkezi AA
Topraksız tarım uygulamasıyla salkım domates üretiliyor.
Topraksız tarım uygulamasıyla salkım domates üretiliyor.

Kış aylarının sert geçtiği Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan ve jeotermal suyla daha düşük maliyetle ısıtılan serada üretilen salkım domatesler, yurt içinden ve İspanya'dan talep görüyor.

Boğazlıyan ilçesinde bir firma tarafından 2014 yılında 56 dekar üzerine kurulan ve sondajla çıkarılan jeotermal suyun borularla ulaştırılmasıyla ısıtılan serada, topraksız tarım uygulamasıyla salkım domates üretiliyor.

  • Kış mevsiminin çok sert geçtiği Yozgat'ta jeotermal suyla ısıtılan serada 12 ay boyunca üretim yapılabiliyor.

Dekarda ortalama 50-60 ton verim elde edilen serada iyi tarım uygulamalarıyla üretilen binlerce ton salkım domates, Türkiye'nin farklı şehirlerine ve aracı firmalarla İspanya'ya gönderiliyor.

"Kent jeotermal kaynaklar konusunda zengin"

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir, kentin jeotermal kaynaklar konusunda zengin olduğunu söyledi.

Boğazlıyan'daki 56 dekar üzerine kurulu seranın jeotermal enerjiyle ısıtıldığını belirten Özdemir, "Topraksız tarım uygulanıyor. Yıllık verimi dekar başına 50-60 ton civarında. Sorgun ve Boğazlıyan'da da bu şekilde iki seramız var. Üreticiler verimden oldukça memnunlar. 2016 yılında dekarda 60 ton verim alınarak Türkiye rekoru kırdıklarını öğrendik." dedi.

  • Jeotermal seracılığı Yozgat'ta geliştirmek için çaba gösterdiklerini anlatan Özdemir, "Sorgun, Saraykent, Sarıkaya ve Yerköy'de de sıcak sular mevcut. Buralarda yaz kış 12 ay boyunca verim alınabiliyor" ifadelerini kullandı.

Serada görevli Ziraat Mühendisi Tuğrul Aslantaş da ürettikleri salkım domatesin lezzetiyle anılan, uzun raf ömürlü, dayanıklı bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Burada iyi tarım uygulamalarından yararlanıyoruz, topraksız tarımda sertifikalarımız mevcut, gerekli danışmanlarımız var. İklimlendirme, gübreleme her şey doğal." diye konuştu.

"Bu sene de rekor hedefliyoruz"

Seranın zeminin jeotermal suyla ısındığını dile getiren Aslantaş, bu sayede kış aylarında en önemli maliyeti oluşturan ısınma harcamasının düşürüldüğünü kaydetti.

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Aslantaş, jeotermal suyun kendileri için bulunmaz nimet olduğunu dile getirerek, "Dekarda 50-60 ton ürün elde ediyoruz. Bazı yıllarda 60'ın üzerine çıkarak Türkiye'de rekor kırdık. Bu sene de rekor hedefliyoruz. Ürünlerimizi İspanya'ya da satıyoruz. Ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Domates hasadını 85-90 günde yaptıklarını aktaran Aslantaş, "Mart ayı içerisinde hasat yapacağız. Ülkemizde böyle alanlar artırıldığı zaman şu anki iç piyasadaki arzın kırılacağını, fiyatların düşeceğini düşünüyorum. Bu tür alanlar üretimin yanında istihdama da katkı sağlamaktadır. Boğazlıyan'daki serada yaklaşık 60 kişi istihdam edilmektedir" dedi.

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