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Otomobil sahiplerine güzel haber: Benzine indirim geliyor

Benzin grubunda 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor. İndirimin 11 Ocak Çarşamba gecesinden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

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Akaryakıta indirim geliyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (10 Ocak 2023)
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Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Son olarak araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 11 Ocak Çarşamba gecesinden itibaren benzin grubunda 65 kuruş indirim bekleniyor.

  • Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Motorin litresi 22.07

Benzinin litresi 19.51

Ankara

Motorin litresi 22.26

Benzinin litresi 19.71

İzmir

Motorin litresi 22.35

Benzinin litresi 19.69

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