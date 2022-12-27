Türkiye'nin petrol ithalatı ekimde azalış kaydetti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 0,3 azalarak 2 milyon 884 bin 87 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 17,5 düşüşle 862 bin 282 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, toplam ithalat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,04 azalarak 4 milyon 203 bin 519 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2 milyon 174 bin tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 860 bin tonla Irak ve 226 bin 567 tonla Kazakistan izledi.

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Öte yandan, benzin satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azalarak 307 bin 454 ton, motorin satışları yüzde 11,5 düşüşle 2 milyon 188 bin 762 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 8,7 azaldı ve 2 milyon 652 bin 239 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 16,7 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı ekimde yüzde 31,2 artarak 429 bin 24 ton oldu.

Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 17,8 azalışla 142 bin 313 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 11,1 azalarak 145 bin 3 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 16,3 azalarak 214 bin 372 ton olarak kayıtlara geçti.

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Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 16,7 artarak 1 milyon 187 bin 718 ton olarak gerçekleşti.

Motorin türleri üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 1 milyon 559 bin 70 ton, benzin türleri üretimi yüzde 1,2 azalarak 433 bin 69 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 32,3 artışla 388 bin 70 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 10 artarak 145 bin 866 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 2 azalarak 3 milyon 214 bin 26 ton oldu.

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