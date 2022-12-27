Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması: 58 milyar metreküp yeni rezerv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başlıkları;

710 milyar metreküplük rezerve ulaşmış olduk. Kara işleme tesisinin yüzde 85'i tamamlandı.

50’ye aşkın gemiyle çalışmaları yürütüyoruz. Gazın karaya getirilmesi için 3 hattın çalışmaları tamamlandı.

Deniz tabanındaki ekipmanların yönetimini yapacak ekipmanlar da tamamlandı.

Filyos işleme tesisinin yüzde 85'i tamamlandı.

Çaycuma-1 kuyusunda 2 aylık çalışma sonrası 58 milyar metreküp rezerv keşfedildi. Çaycuma-1 keşfiyle 710 milyar metreküp keşfe ulaştık. Daha önce de dediğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istediğimizi söylemiştik. Mart ayında ilk gazı sisteme vermiş olacağız.

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170 km’lik ana iletim hattımız tamamlandı. Yine deniz tabanındaki ekipmanların yönetimini yapacak sinyal hattı da tamamlandı. Karada gazı işleyecek, kara işleme tesisini yüzde 85 oranında tamamladık. Kara işleme tesisi günlük 10 milyon metreküplük gazı işleyecek kapasitede çalışıyor. 2. fazı 40 milyon metreküpü işleyecek şekilde hazırlandı.

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