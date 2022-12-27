Yenilenmiş elektronik eşyaya ithalat izni: Hangi ürünleri kapsıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ithal edilebilecek. Yönetmeliğin dikkat çekici maddesi ise Türkiye’de uygulamaya yeni başlanan yenilenmiş eşyaya ilişkin oldu. Yönetmelik, yenilenmiş elektrikli ve elektronik eşyaların ithaline de izin veriyor.

Öte yandan, Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin yönetmelik de yayımlandı. Türkiye’de lisans alan yenileme işletmeleri, sadece cep telefonu ve tabletleri yenileyerek garantili olarak satabiliyor. Türkiye’de bu iki ürüne yenileme imkanı tanınırken, yönetmeliğin her türlü elektronik eşyaya ithalat izni vermesi dikkat çekti.

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YENİLEME İŞLEMİNE TABİ TUTULMUŞ

Yönetmeliğin 26. maddesi ile kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli- elektronik eşyaların (EEE) ithalatına izin veriliyor. 27. Madde ile atık elektrikli-elektronik eşyaların (AEEE) ithali imkanı sağlanıyor.

Ekonomim.com'un haberine göre, EEE, yönetmeliğin eklerinde sınıflanmış olan, alternatif akımla 1000 Volt’u, doğru akımla da 1500 Volt’u geçmeyecek şekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşya” olarak tanımlanıyor. Kullanılmış olması, bu tür eşyaların bir süre kullanılmış ancak henüz atmaya karar verilmemiş, atık haline gelmemiş olanlarını kapsıyor. Yenilenmiş olanlar ise yetkili kuruluşlarca her türlü fonksiyonu kazandırılacak şekilde elden geçirilerek yenileme işlemine tabi tutulmuşları niteliyor.

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Yönetmeliğin 26. maddesiyle, atık olmadığını ispatlamak koşuluyla, kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatı yapılabilecek. İthalat iznini Ticaret Bakanlığı verecek. Atık olduğundan şüphelenilmesi durumunda, depoda bekleme dahil analiz ve incelemelerin yükümlüğü üretici veya onlar adına hareket eden üçüncü kişiler tarafından karşılanacak. Yasanın 27 maddesi ile ise Atık Elektrikli Elektronik Eşyaların ithali imkanı sağlanıyor. İthalat, genel Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yapılacak.

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HANGİ ÜRÜNLER İTHAL EDİLEBİLECEK

Yönetmelikle oldukça geniş bir kapsamda EEE ve AEEE ithaline izin veriliyor. Ayrıca yönetmelik ekleriyle bu gruplardan hangilerinin yönetmelik kapsamında olduğuna yönelik detaylı ayrımlar da bulunuyor. Bu ayrımlarda da geniş bir liste tutulduğu ve tüketicilerin yoğun olarak kullandığı çok sayıda ürünün kapsamda olduğu gözlendi.

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