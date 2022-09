Akdenizli balıkçılar yeni sezondan umutlu

Türkiye’nin üretim ve tarım merkezleri arasında yer alan, Akdeniz’e 321 kilometrelik kıyısı bulunan Mersin’de balıkçılık da ekonomiye önemli bir katkı sunuyor. Mersin merkezi başta olmak birçok ilçede balıkçılar, ekmeğini denizden çıkarıyor. 1 Eylül itibarıyla Karadeniz, Marmara ve Ege’de balıkçılar yeni sezonu açarken, hava sıcaklığından dolayı Akdenizli balıkçılar 15 Eylül’de ’vira bismillah’ diyecek. Geçtiğimiz yıl 15 Nisan’da başlayan av yasağının bitecek olmasından dolayı mutlu olan balıkçılar, yeni sezondan umutlu.

Mersin Balıkçıları Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 1 Eylül’den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege’de av yasağının kalktığını söyledi. Sıcaktan dolayı Akdeniz’de yasağın 15 Eylül’de kalktığını belirten Polat, "Yarın balıkçılarımız denize açılacaklar. Şu an balıkçılarımız hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda teknelerimiz bakımdan geçirildi, ağlar örülmeye devam ediliyor. Hazırlıklar tamam gibi. 15 Eylül’de ’vira Bismillah’ deyip denize açılacağız İnşallah" diye konuştu.

"İnşallah verimli bir sene olur"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bolluk, bereket beklediklerini kaydeden Polat, "İnşallah verimli bir sene olur. Her zaman halkımıza şunu söylüyorum. İlk 3 ay her zaman bereketli olur. Hem de bu aylarda fiyatlar en tabana iner. Halkımız bu fiyatları ve çeşitlilikleri değerlendirsinler. Akdeniz’imizde balık çeşidimiz çok, balığımız yeterli. Halkımız taze ve ucuz balığı kaçırmasın" şeklinde konuştu.

Mersin sahilindeki teknesinde oğluyla birlikte son hazırlıklarını yapan Kemal Kaçan ise küçük teknelerle avlanmalarının umdukları gibi olmadığını vurgulayarak, "Şu anda trol teknelerimizi hazırlıyoruz. 15 Eylül’de sezonumuz başlıyor. Bütün hazırlıklarımızı onlar için yapıyoruz, beklentimiz yüksek. Allah büyük deyip, ’ya Bismillah’ diyeceğiz. İnşallah güzel olur" ifadelerini kullandı.

