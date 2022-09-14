Ekonomi Akdenizli balıkçılar yeni sezondan umutlu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akdenizli balıkçılar yeni sezondan umutlu

Akdeniz’de 15 Eylül’de ’vira Bismillah’ diyecek olan Mersinli balıkçılar son hazırlıklarını yaparken, yeni sezondan umutlu olduklarını da belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Akdenizli balıkçılar yeni sezondan umutlu
Arşiv

Türkiye’nin üretim ve tarım merkezleri arasında yer alan, Akdeniz’e 321 kilometrelik kıyısı bulunan Mersin’de balıkçılık da ekonomiye önemli bir katkı sunuyor. Mersin merkezi başta olmak birçok ilçede balıkçılar, ekmeğini denizden çıkarıyor. 1 Eylül itibarıyla Karadeniz, Marmara ve Ege’de balıkçılar yeni sezonu açarken, hava sıcaklığından dolayı Akdenizli balıkçılar 15 Eylül’de ’vira bismillah’ diyecek. Geçtiğimiz yıl 15 Nisan’da başlayan av yasağının bitecek olmasından dolayı mutlu olan balıkçılar, yeni sezondan umutlu.
Mersin Balıkçıları Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 1 Eylül’den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege’de av yasağının kalktığını söyledi. Sıcaktan dolayı Akdeniz’de yasağın 15 Eylül’de kalktığını belirten Polat, "Yarın balıkçılarımız denize açılacaklar. Şu an balıkçılarımız hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda teknelerimiz bakımdan geçirildi, ağlar örülmeye devam ediliyor. Hazırlıklar tamam gibi. 15 Eylül’de ’vira Bismillah’ deyip denize açılacağız İnşallah" diye konuştu.

"İnşallah verimli bir sene olur"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bolluk, bereket beklediklerini kaydeden Polat, "İnşallah verimli bir sene olur. Her zaman halkımıza şunu söylüyorum. İlk 3 ay her zaman bereketli olur. Hem de bu aylarda fiyatlar en tabana iner. Halkımız bu fiyatları ve çeşitlilikleri değerlendirsinler. Akdeniz’imizde balık çeşidimiz çok, balığımız yeterli. Halkımız taze ve ucuz balığı kaçırmasın" şeklinde konuştu.

Mersin sahilindeki teknesinde oğluyla birlikte son hazırlıklarını yapan Kemal Kaçan ise küçük teknelerle avlanmalarının umdukları gibi olmadığını vurgulayarak, "Şu anda trol teknelerimizi hazırlıyoruz. 15 Eylül’de sezonumuz başlıyor. Bütün hazırlıklarımızı onlar için yapıyoruz, beklentimiz yüksek. Allah büyük deyip, ’ya Bismillah’ diyeceğiz. İnşallah güzel olur" ifadelerini kullandı.

Balık fiyatları düştüğü için vatandaşların ilgisi arttı
EKONOMİ
Balık fiyatları düştüğü için vatandaşların ilgisi arttı

Av sezonu açıldı: Tezgahlar balık doldu
EKONOMİ
Av sezonu açıldı: Tezgahlar balık doldu
Sosyal konut yapılacak il ve ilçeler

Sosyal konut yapılacak il ve ilçeler
Bir ilimizde petrol heyecanı

Bir ilimizde petrol heyecanı

Sondaj kuyusu açma çalışmasına başlandı.
Kimlik numarası detayı

Sosyal konut projesine başvuracaklar dikkat.

PKK'lı 2 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

​ABD'li senatörden hadsiz sözler

Gören satın almak istiyor.

​Hafta sonu termometreler 35 dereceyi görecek.

​Alevler yerleşim bölgelerini tehdit ediyor.

​Resmen ilan ettiler
Art arda dört kez sallandı

Art arda dört kez sallandı

​Denizli'de vatandaşlar panikle uyandı.

​Almanya Başbakanı Scholz halkına seslendi.

​5 yılda 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak.
Heyecanlandıran buluş

Heyecanlandıran buluş

Sikkeler peş peşe çıkarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.