Ekonomi Balık fiyatları düştüğü için vatandaşların ilgisi arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balık fiyatları düştüğü için vatandaşların ilgisi arttı

Çanakkale Balık Hali’nde tanesi 50 liraya satılan palamuda vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Balıkçı esnafı ise satışlardan memnun olduklarını dile getiriyor.

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Haber Merkezi İHA
Balık fiyatları düştüğü için vatandaşların ilgisi arttı
Esnaf memnun

1 Eylül itibari ile av yasağının sona ermesinin ardından Karadeniz’e açılan balıkçılar ağlarına takılan bol miktardaki balık ile tezgahlardaki ürün bolluğu arttı. Kiloluk palamudun tanesinin 50 liraya düşmesi ile birlikte vatandaşlar palamuda yoğun ilgi gösterdiler.

“Fiyatların düştüğünün duyulmasıyla ilginin daha da artacağını düşünüyorum”

Çanakkale’de 9 yıldır balıkçılık yapan Onur Öğet, “Beklediğimizden daha fazla bir ilgi var. Fiyatların düştüğünün duyulmasıyla ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var dün 50 lira olan palamut bugün 40 lira. Bugün iki boy palamut var hem 40 hem de 50 liraya var. Böyle olmasıyla vatandaşların ilgisi daha da artıyor. Fiyatlar inşallah daha da düşer ama şu andaki gelen palamutların bir tanesi bir kilo geliyor. 50 lira bence iyi bir fiyat. Düşer mi düşer, 40 liraya da palamut var o da 800 gram geliyor arada 200 gram fark var. İnşallah 3 tanesi 100 liraya düşer, tanesi 35 lira gibi olur. Bunun da olma ihtimali yüksek. Nasip işi bu denizden çıkanı kimse bilemez” dedi.

“50 liraya 3 kişi doyuyor”

Balık halinde bulunan balık fiyatlarından da bahseden Öğet, “Hamsi 80, sardalya 70, istavrit 70-80 lira. Balık fiyatları uygun hepsi hemen hemen 100 liranın altına düştü ve bazı balıklar 50 liranın altında. Bir tane palamut ile 3 kişilik bir aile doyabilir. 50 liraya 3 kişi doyuyor” şeklinde konuştu.

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