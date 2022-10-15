Ekonomi Almanyada artan fiyatlar Başbakanlık Binası önünde protesto edildi Zengin ülkede sefalet
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya’da artan fiyatlar Başbakanlık Binası önünde protesto edildi: Zengin ülkede sefalet

Almanya’da gıda ve enerji fiyatlarının artmasından etkilenenler başkent Berlin’de gösteri yaptı. Başbakanlık Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, "Maaşları ve ücretleri artırın”, “Yoksullara hemen yardım edin”, “Sağlıklı yemeğe ihtiyacımız var” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Almanya’da artan fiyatlar Başbakanlık Binası önünde protesto edildi: Zengin ülkede sefalet
Almanya’da artan fiyatlar Başbakanlık Binası önünde protesto edildi.

Gösteride yapılan konuşmalarda enflasyondan dolayı yoksullukla karşı karşıya kalanların yardıma ihtiyaç duyduğu belirterek, hükümetten herkes için fırsat eşitliği, uygun konutların sağlanması, düşük ücret alanlara destek verilmesi ve sosyal yardımın artırılması istendi.

Sosyal medyadan çok sayıda insanın yoksulluktan etkilendiği yönünde paylaşımlar yaptıklarına işaret edilerek, burada bu insanların çeşitli hakaretlere uğrayarak iş bulmalarının istendiğine, ancak bunun Almanya’da çok kolay olmadığına dikkat çekildi.

"Zengin ülkede sefalet"

Yoksulluk Ağı Derneği Başkanı Michael Stiefel yaptığı açıklamada, doğrudan siyasetçilerle görüşerek insanların yoksulluktan kurtulmaları için bir şeylerin değişmesini sağlamak istediklerini belirterek, “Ben sesini yükselterek görünür hale gelenlerle de dayanışma içindeyim. Çünkü görünür olmak önemli.” dedi.

Almanya’da zenginlerle fakirler arasında makasın giderek açıldığına işaret eden Stiefel, “Bundan başka ülkelerden gelen insanlar da etkileniyor. Bunu salgında gördük. Neukölln ilçesinde 5 kişi 2 odalı dairede yaşıyorsa, şimdi Ukrayna’dan veya Suriye’den gelenler 1 odada 5 kişi yaşıyorsa bu yoksulluktur ve zengin ülkede sefalettir.” değerlendirmesini yaptı.

Stiefel, herkesin makul bir geçim düzeyinde yaşaması ve bunun için sosyal yardımların artırılmasını gerektiğini belirterek, ülkede yaşanan sosyal değişim sürecinde kimsenin dışlanmamasını istedi.

Malulen emekli olan Arthur Streit de seçimlerde sosyal yardımın artırılması sözü veren Alman koalisyon hükümetinde yer alan partileri eleştirerek seçim kampanyasında söylenenlerin yerine getirilmediğini belirtti.

Twitter’dan mayıs ayında yoksulluktan etkilendiğine ilişkin paylaşımda bulunan ve bugün gösteriye katılan Anni W. de insanların bıktığı için gösteriye katıldığını vurgulayarak, “Yeter artık. Görmezden geliniyoruz. Duyulmuyoruz. Kimse bizi dinlemiyor. Doğru dürüst nasıl alışveriş yapabileceğimi bilmiyorum. Evet, bu korkutucu.” diye konuştu.

Yardım kuruluşu Paritaetische Wohlfahrtsverband, 2021'de ülkedeki yoksul sayısının yaklaşık 14 milyona yükseldiğini açıklamıştı.

Almanya'da enflasyon 70 yılın zirvesinde
DÜNYA
Almanya'da enflasyon 70 yılın zirvesinde

Alman bakandan kış çözümü: Üşüyorsanız üst üste kazak giyersiniz
DÜNYA
Alman bakandan kış çözümü: Üşüyorsanız üst üste kazak giyersiniz
Elazığda dehşet

Elazığ'da dehşet

​Saatlerce işkence etti, cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı.
Zengin ülkede sefalet

'Zengin ülkede sefalet'

Almanya'da artan fiyatlar Başbakanlık önünde protesto edildi.
Dualarımız Türkiyeninarkadaş canlısı insanlarıyla

Balkanlar'dan patlama nedeniyle taziye mesajları.

Maden şehidi Enes Aydın'ı öğretmeni paylaştı.
Maç başladı

Maç başladı

Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da.

Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı.

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İBB'ye sordu: 3 yılda açılan fabrika neden ekmek üretmiyor?
Gündem

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İBB'ye sordu: 3 yılda açılan fabrika neden ekmek üretmiyor?

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB tarafından 3 yıl sonra tamamlanan Hadımköy'deki ekmek fabrikasında ekmek üretilmediğini söyledi. İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmayı paylaşan Türkyılmaz, "Halk Ekmek fabrikasındaki 310 milyon finansman bizim dönemimizde gerçekleştirilmişti. Ona rağmen arkadaşlar 3 yıl boyunca bitirememişti Şu an ise ekmek üretmeyen bir fabrikadan bahsediyoruz" dedi.
Aynı madende çalışıyorlardı: Kardeşi şehit oldu ağabey tedavi altında
Gündem

Aynı madende çalışıyorlardı: Kardeşi şehit oldu ağabey tedavi altında

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 madencinin tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden madenci Soner Ak'ın ve yaralı madenci İzzet Ak'ın kuzeni Adem Küçük konuştu. Küçük, iki kardeşin birlikte çalıştığını belirterek, "Ekmek için gökyüzüne de çıkılabiliyor, yerin altına da inilebiliyor. Hayat bu kadar ucuz olmamalı. 4 yıldır iki kardeş çalışıyorlardı. Ağabeyi burada, kardeşi göçük altında kaldı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Selçuk Ayvaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Maden işçisi Ayvaz’ın hamile eşi Elif Ayvaz’ın çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.