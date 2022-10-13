Dünya Almanyada enflasyon 70 yılın zirvesinde
AVRUPA

Almanya'da enflasyon 70 yılın zirvesinde

Destatis verilerine göre, Almanya'da eylül ayında enflasyon aylık 1,9, yıllık ise yüzde 10 artış kaydetti.

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Almanyada enflasyon 70 yılın zirvesinde
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Almanya'da eylül ayında enflasyon 1951 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre eylül ayında nihai rakamlarla tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Ağustos ayında fiyatlarda yıllık yükseliş yüzde 7,9 olmuştu.

Tüketici fiyatlarında eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış görüldü.

AB uyumlu tüketici fiyat endeksi ise aylık yüzde 2,2, yıllık yüzde 10,9 oldu

Eylül ayında Avrupa Birliği (AB) uyumlu tüketici fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı.

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Almanya'da enerji fiyatları eylülde yıllık yüzde 43,9 arttı

Destatis, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirtti. Ülkede enerji fiyatları eylülde yıllık yüzde 43,9 arttı.

Almanya'nın Rusya'ya ihracatı düştü

Ayrıca Almanya, Ağustos 2022'de Ağustos 2021'e göre yüzde 23,1 artışla 128,7 milyar euro değerinde mal ihraç etti. Ukrayna'daki savaşın bir sonucu olarak Rusya'ya ihracat bu dönemde yüzde 45,8 düşüşle 1,2 milyar euroya düştü.

Buna karşılık, Almanya ihracatının en önemli destinasyonu olan Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat ise yüzde 42 artarak 13,3 milyar euroya ulaştı.

ABD'ye ihraç edilen en önemli mallar, 2,6 milyar euro değerinde (Ağustos 2021'de + yüzde 96,1) motorlu taşıtlar, römorklar ve yarı römorklar oldu.

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