Selde kirlenen 51 milyon euro yenileriyle değiştirildi

Almanya’da Temmuz ayında en az 180 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Almanya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinin bu yıl alınan hasarlı banknotların sayısında önemli bir artış kaydedilmesine neden olduğu belirtildi.

Normalde her yıl yaklaşık 40 milyon Euro değerinde hasarlı banknot gelirken, bu yıl sadece Temmuz sonundan Ağustos sonuna kadar olan dönemde sel bölgelerinden 51 milyon Euro değerinde hasarlı banknot geldiği ifade edildi.

Vatandaşlardan gelen ıslak ve kirli paraların sel suları içinde çamur, kanalizasyon ve yağla kirlenen paralar olduğunu aktarıldı.

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YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Kağıt paraların Mainz’de sahte ve hasarlı para analizi yapan merkezde önce kurutulup işlendiği, sonra imha edildiği ve vatandaşlara ücretsiz bir şekilde yenisinin verildiği kaydedildi. Ayrıca kirli paraların tutarının oldukça fazla olması nedeniyle ek kurutucular satın aldığı vurgulanırken, ıslak banknotların bir araya toplanarak beton kadar sertleşmeden önce hızlı şekilde işlenmesinin önemli olduğuna dikkat çekildi.

DÜNYA Almanya'da sel felaketinden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacak