Dünya Almanyada sel felaketinin ardından 45 gün geçti 20 bin hanede hala telefon bağlantısı yok
AVRUPA

Almanya'da sel felaketinin ardından 45 gün geçti: 20 bin hanede hala telefon bağlantısı yok

Almanya'da temmuz ayının ikinci haftası meydana gelen sel felaketinin üzerinden 45 gün geçmesine karşın 20 bin hanede hala telefon bağlantısı olmadığı bildirildi. Deutsche Telekom CEO'su Walter Goldenits, "Bunu değiştirmek (tekrar telefon bağlamak) aylar alacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Almanyada sel felaketinin ardından 45 gün geçti: 20 bin hanede hala telefon bağlantısı yok
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Alman telekom şirketi Deutsche Telekom'un Üst Yöneticisi (CEO) Walter Goldenits, sel felaketine ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Goldenits, Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde 15 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin üzerinden 45 gün geçmesine karşın bölgede 20 bin hanede telefon bağlantısının halen sağlanamadığını belirterek, "Bunu değiştirmek (tekrar telefon bağlamak) aylar alacak" ifadesini kullandı.

Almanya sel krizini yönetemiyor
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Almanya sel krizini yönetemiyor

Deutsche Telekom'dan yapılan açıklamada da sel bölgesindeki telefon altyapısının kötü bir şekilde tahrip olduğu, bazı yerlerde altyapının tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiği kaydedildi.

Sel bölgesinde sabit telefon hattı bağlantılarının yaklaşık yüzde 80'inin tekrar sağlandığı belirtilen açıklamada, 20 bin hanenin telefon bağlantısı için de mobil iletişim yoluyla alternatif çözümler üzerinde çalışıldığı aktarıldı.

  • Bu arada, 15 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde, afet bölgelerinin tamamında tüm cep telefonu şebekelerinin tekrar devreye alınabilmesi yaklaşık 2 hafta sürmüştü.

Öte yandan, Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde, afet bölgelerindeki otoyolların tamiri devam edeceği için insanların yaklaşık bir yıl boyunca trafik kısıtlamalarına hazırlıklı olması istendi.

Almanya'da sel felaketinden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacak
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Almanya'da sel felaketinden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacak

Almanya'da yaşanan sel felaketinin ardından 40 gün geçti yaralar hala sarılmadı: Elektrik su doğal gaz yok
FOTOĞRAF 13
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5 Temmuz'da Almanya’nın Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde yaşanan sel felaketinde 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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Ülkede yaklaşık 25 milyar euroluk zarar yaşanırken, erken uyarı sistemlerinin bulunmaması nedeniyle hükümet yoğun eleştiri almıştı.
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Felaketin üzerinden 40 gün geçerken, sulara teslim olan bölgeler hala temizlenemedi. İçme suyu, elektrik ve kanalizasyon sorunları da tam olarak çözülemedi.
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Almanya’nın eyalet sistemiyle yönetilmesi de son doğal afetlerde federal hükümetin acilen devreye girmesini geciktiren bir faktör oldu. Federal hükümet, felaket için 16 eyalet yönetimiyle yapılan toplantı sonrasında devreye girebildi. Sel mağdurları sorunlarının hala çözülememiş olmasından şikayetçi.
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Sel felaketinin ardından birçok ilçe ve kasabada uzun süre elektrikler kesildi, cep telefonu şebekeleri devre dışı kaldı. 14 ve 15 Temmuz’daki yoğun yağışların ardından Euskirchen, Bad Münstereifel, Eifel, Rhein-Sieg-Kreis’ın da aralarında olduğu yerleşim bölgelerde yaklaşık 200 bin kişi uzun süre elektriksiz kaldı.
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Bazı bölgelerde elektrik şebekeleri büyük zarar görürken, bazı bölgelerde ise ekipler güvenlik amacıyla elektrikleri kesti. Selden en çok etkilenen ve 30 bin kişinin yaşadığı bölgelere, yaklaşık bir hafta boyunca elektrik verilemedi. Rheinland Pfalz eyaletinin Ahrtal bölgesinde ise yaklaşık 2 bin kişi, sel felaketinin ardından iki hafta boyunca elektriksiz kaldı.
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Sel nedeniyle cep telefonu şebekesi ancak iki hafta sonra devreye alınabildi. Bölgelerde 150’den fazla baz istasyonu zarar gördü, birçok bölgede günlerce cep telefonu şebekeleri çalışmadı. Deutsche Telekom, sel felaketinden üç gün sonra baz istasyonlarının ancak yarısını tekrar devreye sokabildi. Afet bölgelerinin tamamında cep telefonu şebekelerinin tümünün tekrar devreye sokulabilmesi yaklaşık iki hafta sürdü.
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Bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen yaklaşık 20 bin nüfuslu Bad Münstereifel ilçesinde evlere ulaşan su içilemiyor. Yetkililer eve gelen suları kaynatarak kullanmalarını ya da dışarıdan temiz su temin etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor. Sel felaketinden en çok etkilenen Ahrtal bölgesinde aradan bir ay geçmesine karşın kanalizasyon sistemi yeniden inşa edilemedi. Çalışmadığı için en ufak bir yağışta kanalizasyonda taşmalar meydana geliyor. Doğaya büyük zarar verecek nitelikteki atıkların doğrudan Ahr nehrine boşalması eleştirilere neden oldu.
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Almanya'da yaşanan sel felaketinin ardından 40 gün geçti yaralar hala sarılmadı: Elektrik su doğal gaz yok
Almanya'da temmuz ayının ikinci haftasında meydana gelen sel felaketinin ardından, yaralar hala sarılamadı. Selin vurduğu ülkede 40 gün geçmesine rağmen bazı bölgelere hala elektrik ve doğalgaz verilmiyor. Yaklaşık 25 milyar euro'luk zarar yaşanırken,
mağdurlar sıkıntılarının hala çözülmediğini belirterek yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyor.

Almanya’da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi
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Almanya’da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Almanya'da yaşayan Esma Akkuş sel felaketinden sonraki vahim tabloyu gözler önüne serdi: Elektrik yok, su yok, devlet yok!
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Almanya'da yaşayan Esma Akkuş sel felaketinden sonraki vahim tabloyu gözler önüne serdi: Elektrik yok, su yok, devlet yok!
Almanya'da sel felaketinin üzerinden 9 gün geçmesine rağmen pek çok yerde evlere henüz su ve elektrik verilebilmiş değil. Hasar gören ve kullanılamaz halde olan araçlar ise yol kenarlarında olduğu gibi duruyor. Ülkenin batısında bulunan Bad Neuenahr-Ahrweiler kentinde yaşayan ve selden etkilenenler arasında yer alan Esma Akkuş, çektiği video ile insanların yaşadığı zorlukları ve Alman devletinin vurdumduymazlığını gözler önüne serdi. Şu anda en büyük ihtiyacın seyyar tuvaletler, su ve insan gücü olduğunu belirten Akkuş, 'Selin üzerinden bir hafta geçti, burada ilk sıcak yemek bir Türk derneği olan 'Avrupa Türk İslam Birliği' (ATİB) tarafından dağıtıldı. Akıl alır gibi değil, anlatsak inanmazlar.' şeklinde konuştu.

Yolun ortasında ve evlerin bahçelerinde duran araçların dahi oldukları yerden kaldırılmadığını söyleyen Akkuş, 'Araç sahiplerinin çekiciyi kendisinin bulması ve masrafları yine kendisinin ödemesi gerekiyor. İşte burası çok özendiğiniz, Avrupa'nın ekonomik olarak en güçlü ülkesi denilen ve sosyal devlet olduğu iddia edilen Almanya!' ifadelerini kullandı.

Artvin'de sel felaketinden etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini ileten Akkuş, 'On gün sonra Artvin'de buradaki gibi bir görüntünün ortaya çıktığını bir hesap edin bakalım, ülkede ne olurdu?' dedi.


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