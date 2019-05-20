Altın günü düşüşle tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,64 azalışla 247,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 403,00 lira, Cumhuriyet altını 1.651,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 247,60 liradan işlem gördü.

Altının kilogramı 248 bin 100 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 248 bin lira, en yüksek 249 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 248 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 170 milyon 798 bin 593,13 lira, işlem miktarı ise 688 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 176 milyon 725 bin 239,15 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

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