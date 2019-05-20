Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Antalyada yılın ilk buğday hasadı başladı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya'da yılın ilk buğday hasadı başladı

Gazipaşa İlçesi Ziraat Odası Başkanı Çelik, "İlçede 29 bin 180 dekar alanda ekim yapıyoruz, bir dekardan 260 kilo ürün elde ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Yılın ilk buğday hasadı başladı.
Yılın ilk buğday hasadı başladı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yılın ilk buğday hasadı yapılıyor.

Gazipaşa İlçesi Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, yaptığı açıklamada, bölgede yetişen buğdayın imece usulü hasat edilmeye başlandığını söyledi.

Bu yıl hava muhalefeti nedeniyle hasadın 20 gün geç başladığını dile getiren Çelik, "Güneye bakan yamaçlarda erken hasat ediliyor. İlçede 29 bin 180 dekar alanda ekim yapıyoruz. Bir dekardan 260 kilo ürün elde ediyoruz" dedi.

Çelik, bu yılki ürünün verimli olduğunu ifade etti.

Üreticilerden Ahmet Şenol da aldıkları üründen memnun olduklarını kaydetti. Buğdayı aralık ayında ektiklerini aktaran Şenol, Türkiye genelinde en erken hasadın ise Gazipaşa ilçesinde yapıldığını bildirdi.

Buğday üretiminin yoğun olduğu Karalar Mahallesi Muhtarı Latif Oktay da mahalle sakinlerinin ürün hasadını birlikte yaptıklarını belirtti. Mahallede güzel bir atmosfer oluştuğunu ifade eden Oktay, bu yılki ürünün üreticileri sevindirdiğini dile getirdi.

TMO 26 yıl sonra kabuklu kırmızı mercimek alacak
EKONOMİ
TMO 26 yıl sonra kabuklu kırmızı mercimek alacak

Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı artıyor
EKONOMİ
Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı artıyor

Godiva'da üst düzey atama
EKONOMİ
Godiva'da üst düzey atama
Bugün açıklamayacak

Bugün açıklamayacak

'Yedek Üye' itirazını da reddeden YSK, gerekçeli kararını açıklamadı.
54 kişi gözaltında

54 kişi gözaltında

​Şanlıurfa'daki operasyonda Komiser Yardımcısı şehit olmuştu.
Yargıtay sorumlusuna hapis

Yargıtay sorumlusuna hapis

FETÖ'nün yüksek yargıdaki kritik ismi için karar açıklandı.
15 Temmuz'da<br>sorumluluk aldım

15 Temmuz'da
sorumluluk aldım

İsmi, darbecilerin listesinde 'MİT Müsteşarı' olarak geçiyordu.
Polisi görünce<br>tetiği çekti

Polisi görünce
tetiği çekti

​Cezaevi firarisi, bekçiyi rehin alıp mağazada uyudu.
İlk transferini yaptı

İlk transferini yaptı

Şampiyon G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da.
Ölüme davetiye

Ölüme davetiye

Makas atan trafik magandaları ölüme davetiye çıkarıyor.

Alevlerin ardından<br>cinayet çıktı

Alevlerin ardından
cinayet çıktı

​Yangında öldüğü sanılan kadın cinayete kurban gitmiş.

Hem öldürdü<br>hem şikayet etti

Hem öldürdü
hem şikayet etti

​ABD'den geldi, Konya'da iş yeri basıp cinayet işledi.
En acı veda

En acı veda

Minik Nurcan'ın cenazesi Kars'ta defnedildi.
Rahatlatan açıklama

Rahatlatan açıklama

Huawei'den kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması geldi.
Polisten film<br>gibi operasyon

Polisten film
gibi operasyon

​Polis durdurmak için camdan içeri atladı, zanlılar içinde polis olan araçla kaçtı.
Evdeki isme gözaltı

Evdeki isme gözaltı

Ünlü işadımının evine giren zanlılar kasayı soymuştu.
Aracın rengi<br>yakıtı etkiliyor

Aracın rengi
yakıtı etkiliyor

Aynı marka ve model üzerinde araştırma yapıldı.
Koparan yandı

Koparan yandı

'Ayı Gülü'nü koparana 60 bin lira ceza.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.