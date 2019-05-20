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Ekonomi Altının kilogramı 248 bin 100 liraya geriledi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının kilogramı 248 bin 100 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 248 bin 100 liraya geriledi.

Haber Merkezi AA
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 176 milyon 725 bin 239,15 lira oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 176 milyon 725 bin 239,15 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 248 bin lira, en yüksek 249 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 248 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 170 milyon 798 bin 593,13 lira, işlem miktarı ise 688 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 176 milyon 725 bin 239,15 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

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