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Ekonomi Altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 148 milyon 579 bin 432,38 lira oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 148 milyon 579 bin 432,38 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 248 bin 700 lira, en yüksek 250 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 artışla 250 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 147 milyon 172 bin 80,54 lira, işlem miktarı ise 594,29 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 148 milyon 579 bin 432,38 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Merkez Döviz ve Kıy.Mad., Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Altın günü yükselişle tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,97 artışla 250,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 250,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.668,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 231,00
  • Lira(Tam) Ziynet1.630,00
  • Yarım Ziynet 815,00
  • Çeyrek Ziynet 408,00

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