Arabasını yıkatanlar dikkat: İşte yeni standartlar

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, araç yıkamaya ilişkin standartların belirlenmesi sonrası, yıkama işlemi sırasında aracında hasar oluşanların, Tüketici Hakem Heyetine başvurarak zararlarının tazmini yönünde karar verilmesini isteyebileceklerine dikkat çekti.

Türk Standartları Enstitüsü, oto yıkama işyerleri için "TS 11526 İş Yerleri-Motorlu Kara Taşıtlarının Yıkama ve Temizleme İşlerini Yapan Yerler İçin Kurallar- Standardı"nı yayınladı.

Ağaoğlu, oto yıkama sektöründe yaşanan mağduriyetlerin bu yeni düzenleme ile sonlanacağı vurguladı ve onbinlerce lira değerindeki araçların yıkatılması sırasında oluşan hasarların artık daha kolay tazmin olanağı doğduğunu söyledi.

Ağaoğlu, geçmişte otomobillerini yıkatırken araçlarında boya çizilmesi, döşemelerde renk silinmesi veya benzer nedenlerden ötürü mağdur olan araç sahiplerinin çaresizce kaderine boyun eğdiğini ve hak arama sürecinde zorluklarla karşılaştıklarını anımsattı.

Yıkama sırasında oluşan hasarlarda, TSE standartlarına aykırı işlem yapıldığının belirlenmesi durumundu, yıkama firmasından hasarlarının tazminini isteyebileceğine dikkat çeken Ağaoğlu, "Araç sahipleri, geçmişte yıkama esnasında oluşan hasarların giderilmesini talep ettiğinde, bu hususta bir standart bulunmadığından sonuç alabilmeleri oldukça müşküldü" dedi ve ekledi:

"Şimdi oto yıkamanın da standartları belirlendi. Bundan böyle yıkama işlemi esnasında aracında hasar oluşan ve aracındaki hasarın tazminini isteyen tüketicilerin talebini yıkayıcı firma olumlu karşılamadığı takdirde, artık Tüketici Hakem Heyetine başvurarak zararlarının tazmini yönünde karar verilmesini isteyebilirler.

"Uzman bilirkişi tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda TSE standartlarına aykırı işlem yapıldığı, belirlenen standartlara uymayan personel, malzeme veya temizlik ürünü kullanıldığı tespit edilirse yıkama firması tüketicinin zararını tazmin etmek zorunda kalacaktır.

"Bu konuda TSE standartları önemli bir mihenk taşı oluşturdu"

Motorlu kara taşıtlarının yıkama ve temizleme işlerini yapan yerler için kurallar setini barındıran TS 11526 Standardı ile bu işletmelerin yapısal özellik, işletmecilik ve çalışanlarının özellikleri ile ilgili kurallar bir standarda bağlanmış oldu.

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Yeni standardın yayınlanmasıyla, 30 Ocak 1995 ve 14 Nisan 1999 tarihli oto yıkama standartları yürürlükten kaldırıldı.

"İş yerleri - Motorlu kara taşıtlarının yıkama ve temizleme işlerini yapan yerler için kurallar" başlığıyla yayınlanan standardın kapsamı, "Bu standart, motorlu kara taşıtlarının iç temizliği, motor ve dış yıkama işlerini yapan yerlerin yapısal özellik, işletmecilik ve çalışanlarının özellikleri ile ilgili kuralları kapsar" diye tanımlandı.

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