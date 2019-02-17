Ekonomi Avrupanın en büyük fitness şirketi Türkiye pazarına giriyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞ DÜNYASI

Avrupa'nın en büyük fitness şirketi Türkiye pazarına giriyor

Metropol İstanbul'da 4 bin 414 metrekarelik alan kiralayan Alman McFIT, "John Reed Black Label" markasıyla nisan ayından sonra İstanbul'daki sporseverlere hizmet verecek.

Haber Merkezi AA
Şirket, nisan ayından sonra Türkiye pazarına girecek.
Şirket, nisan ayından sonra Türkiye pazarına girecek.

Almanya ve Avrupa'nın en yaygın fitness merkezlerine sahip olan McFIT GmbH, "John Reed Black Label" markasıyla Türkiye pazarına giriyor. Alman şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ataşehir'deki Metropol İstanbul'da 4 bin 414 metrekarelik alan kiralayan McFIT, "John Reed Black Label" markasıyla yeni premium konseptte hizmet verecek. Şirket, nisan ayından sonra Türkiye pazarına girecek.

7 ülkede 290 fitness merkezi bulunuyor

Avrupa'da 7 ülkede 290 fitness merkezi ile en yaygın spor merkezlerinden birine sahip olan McFIT'in, 1 milyon 700 bin üyesi bulunuyor.

Şirketin, John Reed Fitness Müzik Kulübü Almanya’da 18 merkezde hizmet verirken, Avusturya, İtalya, Macaristan ve Çekya’da da birer merkeze sahip.

Sauna ve SPA gibi farklı sağlıklı yaşam seçenekleri de sunan kulüp, bazı merkezlerde gastronomi hizmeti sunuyor.

Muhtaç ailelere elektrik desteğinde geri sayım
EKONOMİ
Muhtaç ailelere elektrik desteğinde geri sayım

TARSİM'den 5 milyar liralık hasar tazminatı
EKONOMİ
TARSİM'den 5 milyar liralık hasar tazminatı

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu
EKONOMİ
Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu
/**/
Bedelli kalıcı oluyor

Bedelli kalıcı oluyor

​Erdoğan, yeni düzenlemenin detaylarını Balıkesir'de açıkladı.
Kasımpaşa'da gol sesi

Kasımpaşa'da gol sesi

​Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu.
En büyük'Türk' takımı

En büyük'Türk' takımı

100 bin kişi stadyumda maçı izledi ve rekor kırıldı.
PKK-KCK'yadev operasyon

PKK-KCK'yadev operasyon

​Kitlesel eylem hazırlığındaki 735 şüpheli gözaltına alındı.
Hesapları dondurdu

Hesapları dondurdu

Rusya, Venezuela şirketine dair açıklama yaptı.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
HDP'ye sert yanıt

HDP'ye sert yanıt

Soylu'dan Temelli'ye: Suratında meymenet yok.
CHP terör taşeronu

CHP terör taşeronu

​Erdoğan, Afyon'daki toplu açılış töreninde konuştu.
Fotoğrafı paylaştı

Fotoğrafı paylaştı

Sarı lacivertli futbolcu fotoğrafa bu notu yazdı.
Fatih İstanbul'unmerkezi olacak

Fatih İstanbul'unmerkezi olacak

Binali ​Yıldırım yeni projesini ilk kez açıkladı.
Darbe ifadesinden çark etti

Darbe ifadesinden çark etti

​Cuntacı general 87 şehidin ölümünden sorumlu.
Arabasınıyıkatanlar dikkat

Arabasınıyıkatanlar dikkat

Çizilen araç için başvuru yapılabilecek.
Bize Topçu'nunaskerleri derlerdi

Bize Topçu'nunaskerleri derlerdi

Erverdi yıllar sonra ilk kez Yeni Şafak'a konuştu.
7 yaşında Usain Bolt'a rakip oldu

7 yaşında Usain Bolt'a rakip oldu

Daha şimdiden 36 madalyaya sahip.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor.
Beykoz'da istinat duvarı çöktü

Beykoz'da istinat duvarı çöktü

Park halindeki iki araç duvarın altında kaldı.
Pazartesi derbisi

Pazartesi derbisi

​Beşiktaş-Fenerbahçe maçının saati sürpriz oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.