Avrupa'nın en büyük fitness şirketi Türkiye pazarına giriyor

Almanya ve Avrupa'nın en yaygın fitness merkezlerine sahip olan McFIT GmbH, "John Reed Black Label" markasıyla Türkiye pazarına giriyor. Alman şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ataşehir'deki Metropol İstanbul'da 4 bin 414 metrekarelik alan kiralayan McFIT, "John Reed Black Label" markasıyla yeni premium konseptte hizmet verecek. Şirket, nisan ayından sonra Türkiye pazarına girecek.

7 ülkede 290 fitness merkezi bulunuyor

Avrupa'da 7 ülkede 290 fitness merkezi ile en yaygın spor merkezlerinden birine sahip olan McFIT'in, 1 milyon 700 bin üyesi bulunuyor.

Şirketin, John Reed Fitness Müzik Kulübü Almanya’da 18 merkezde hizmet verirken, Avusturya, İtalya, Macaristan ve Çekya’da da birer merkeze sahip.

Sauna ve SPA gibi farklı sağlıklı yaşam seçenekleri de sunan kulüp, bazı merkezlerde gastronomi hizmeti sunuyor.

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