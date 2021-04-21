​Artık e-ticaret mecburiyet

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı kısıtlamalar ve hızlanan dijital dönüşümün etkisiyle e-ticaret pazar payını her geçen gün daha hızlı bir şekilde arttırıyor. Bunun yanında geride kalan süreçte salgından olumsuz etkilenen kesimlerin başında gelen KOBİ’ler de e-ticarete adeta göç etmeye başladı. E-ticaret imkanlarını salgın öncesi kullanan KOBİ’ler satışlarının tamamına yakınını internete taşırken, bu alana ağırlık vermeyen işletmeler de online platformlara adım attı. Büyük bir bölümünü salgın etkisinde geçirdiğimiz 2020 yılında e-ticaret hacmi 2019’a göre yüzde 66 arttı ve 136 milyar TL’den 226 milyar 220 milyon liraya yükseldi. E-ticaret sektörünün hacminin bu yıl sonunda 400 milyar lirayı aşacağı tahmin ediliyor.

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İŞLETME SAYISI 250 BİNİ AŞTI

Geride kalan 2020 yılında küresel e-ticaret yüzde 23 artarak 4.3 trilyon dolara yükseldi. Önümüzdeki üç senede bunun daha da ivmeleneceği ve 6,5 trilyon dolara kadar çıkacağı öngörülüyor. Ülkemizde e-ticaret ile uğraşan işletme sayısı 2019 yılında 68 bin civarındayken, 2020 yılında bu alanda yüzde 275 oranında bir artış gerçekleşti ve işletme sayısı 256 bini aştı. E-ticaret yapan işletmelerin yüzde 72’si bir pazar yerinde, yüzde 14’ü iki, yüzde 8’i üç ve yüzde 2’si dört pazar yerinde satış yapmayı tercih etti. E-ticaret faaliyetleri yüzde 43’le en çok İstanbul’da gerçekleşti. E-ticaret siteleri pandemi döneminde işletmelerin yüzde 82’si için baskın satış kanalı haline geldi. İşletmelerin yüzde 86’sı tüketici talebinin e-ticarete kayması nedeniyle pandemi döneminde e-ticaretin işlerin devamlılığında daha etkili bir hale geldiğini belirtti.

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PASTA PAYI HIZLA BÜYÜYOR

Daha önce yapılan araştırmalar e-ticaretin hızlı büyümesini gözler önüne sererken, 2020’de 226,2 milyar lira seviyesinde olan e-ticaret büyüklüğünün 2021 yılında ise 400 milyar doları aşması bekleniyor. Bununla beraber, 2020-2024 yılları arasındaki büyüme tahminleri incelendiğinde e-ticaret büyüklüğünün 2024 yılı sonunda 2020 yılına kıyasla 2,3 katına çıkması bekleniyor. Bu hesaplamalar işletmeler için bu alandaki büyük iş fırsatlarının da habercisi olarak görülüyor. Özellikle pandemi koşullarında uzun vadede gerçekleşecek dijital dönüşümlerin bir yıl gibi kısa bir sürede iş yapış şekillerine etkisi göz önüne alındığında, işletmeler için bu alanda büyük iş fırsatlarının doğacağı tahmin ediliyor.

ARACILARA GEREK KALMIYOR

Dünya genelindeki pandemi şartları ve hızlanan dijital dönüşümün yanında e-ticarete adım atan işletmeler, aracıları ortadan kaldırarak doğrudan tedarikçilerle temas kurabiliyor. Bununla beraber ürün ya da hizmetlerin alıcılarıyla da kısa sürede içerisinde temas kurulabiliyor. Online platformlar üzerinden geniş kitlelere hitap etme fırsatı yakalayan KOBİ’ler hızlı bir şekilde işini büyütme şansı yakalıyor. Ayrıca şirketler ürün ve pazar araştırması ile rekabete hızlı bir şekilde katılma fırsatına pazaryeri platformları sayesinde sahip olabiliyor.

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