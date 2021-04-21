​Turizme yeniden doğuş aşısı

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs sürecinden ciddi yara alan turizm sektörü yeniden doğuşun yol haritasını çiziyor. Bacasız sanayide yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından “Yeniden Doğuş” başlığıyla düzenlenen 1. Uluslararası Turizm Forumu’nda ele alındı. Açılışta konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmin salgından çok fazla etkilendiğini belirterek, şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından açıklanan verilere göre, 2020 yılında 1 milyar ziyaretçi, turizm gelirlerinde 1 trilyon dolar seviyelerinde kayıp yaşandı. Sektörümüz ve dünya turizmi açısından yüz yılın en büyük kriziyle mücadele ediyoruz.”

Firuz Bağlıkaya

YERLİ AŞIYA ODAKLANALIM

Salgın sürecinde sektörün nefas alması için tüm güçleriyle çalışmalarını sürdürdüklerine vurgu yapan Bağlıkaya, şöyle devam etti: “Pandeminin sürmesi virüsün etkisinin yeni varyantlarla artması nedeniyle ülkelerin aldığı kapanma kararları devam ediyor. Aşının koruma süresinin henüz belli olmaması ve aşı üretiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı hala birçok belirsizlik ve bilinmezlikle karşı karşıyayız. Maalesef tüm dünyada aşı savaşları yaşanıyor. Bunu kırmak için tüm motivasyonumuzu yerli aşıya odaklamamız gerekiyor. İnanıyorum ki yerli aşımızı da en kısa zamanda kavuşarak hem toplum sağlığı, hem de ekonomimiz açısından geleceğe emin adımlarla yürüyeceğimiz bir yol haritasına ulaşacağız.”

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DESTEK BEKLİYORUZ

İçinden geçilen zorlu süreçte turizm sektörüne, başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere, yeni destekler verilmesinin sektörün toparlanması için büyük önem taşıdığını söyleyen Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün her bileşeninin pandeminin etkilerini derinden hissettiğini vurguladı. Bağlıkaya, “Sadece incoming yapan acentalarımız değil, iç turizmden kültür turizmine, hac umre acentalarımızdan kruvaziyer ve MICE sektörüne kadar tüm alanlarda çok ciddi kayıplar yaşadık. Bugünden vazgeçersek geleceğe ulaşamayacağımızı, Türkiye’nin geleceğinin turizm olduğunu anlatmaya çalıştık” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ekonomik hayatta teknolojiyi iş süreçlerine bu dönemde iyi uyarlayan, salgına rağmen sürdürülebilir bir tedarik sürecine sahip olan, muhataplarına güven veren ve dijital altyapılarını güçlendiren firmaların bu süreçten krizi fırsata çevirerek çıktıklarını görüyoruz.”

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AŞILAMA POZİTİF AYRIŞTIRACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dünyada uçuşlar tam anlamıyla başladığında turizm öncülüğünde hizmet ihracatının rekor kıracağını söyledi. Forum kapsamında ortaya konulacak vizyonla yakın gelecekte 100 milyon ziyaretçi hedefine işaret eden Gülle, “Tesislerde güvenli turizm sertifikası ve turizm çalışanlarının aşılamada öncelikli olması, ülkemizi rakiplerimizden pozitif ayrıştıracak” ifadelerini kullandı.

MAYIS BİTMEDEN TAMAMLANACAK

Foruma konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm sektöründe çalışanlara yönelik yürütülen aşılama kampanyasının Turizm Geliştirme Ajansı koordinasyonunda başlatıldığını belirterek, "Mayıs ayı bitmeden sektörümüzde başvuru yapan bütün çalışanların aşılarını tamamlayacağız” duyurusu yaptı. Yeni dünyada temizlik ve salgının dikkate alınarak birçok şeyin yapılacağını söyleyen Alpaslan, “Biz sektörde yeni turizm trendlerine göre, tüketici eğilimlerini de dikkate alarak faaliyetlerimizi yürütmeliyiz" dedi.

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KIRMIZI VE SARI KATEGORİYE GİRMEYİN

İngiltere’de 17 Mayıs’tan önce seyahat açılmasının mümkün olmadığını söyleyen İngiltere Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Mark Tanzer, sonraki süreçte ülkelere trafik ışıkları gibi yeşil, sarı ve kırmızı kategoriler getirilmesinin söz konusu olduğunu açıkladı. Sarı ve kırmızının riskli durumu temsil ettiğini ve aşı pasaportunun konuşulduğunu dile getiren Tanzer, Türkiye’ye ilişkin vaka artışlarına dikkat çekerek, “Güvenlik sertifikası gibi hijyen önlemleri çok iyi. Ancak siz, bu iki kategoriye girmemeye çalışın” dedi.

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