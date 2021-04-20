Rus turistler vazgeçmiyor: Uçuşlar dursa da tercihleri Türkiye

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin (ATOR) araştırmasına göre, charter uçuşların durdurulması yüzünden Türkiye'de Mayıs tatili planları suya düşen Rus turistlerin büyük çoğunluğu, yine de Türkiye’yi tercih ediyor.
Rus yetkililerin çağrısına kulak asmadılar
Rus yetkililerin, "Yurt dışına gitmek riskli, tatilinizi ülke içindeki destinasyonlarda geçirin" çağrılarına rağmen, turistlerin sadece yüzde 15'i Türkiye turlarından vazgeçti ve Rusya içinde rezervasyon yaptırmaya karar verdi.
Ruslar Türkiye tatilini ileri tarihlerde yapacak
Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren ATOR Başkanı Maya Lomidze, "Yaklaşık yüzde 15'i Rus tatil beldelerine yeniden rezervasyon yaptırıyor, yüzde 18-20'si Küba başta olmak üzere diğer dış destinasyonlara yöneliyor. Geri kalanı ki bu yaklaşık yüzde 60'ı demek, Türkiye'ye gitmekten vazgeçmedi. Sadece ileri tarihlerde gitmeyi umuyorlar" dedi.
500 bin Rus vatandaşı rezervasyon yaptırdı
Maya Lomidze, Mayıs-Nisan ayları için 500 bin kadar Rus vatandaşlarının Türkiye'ye tur rezervasyonu yapmış olduğunu hatırlattı.