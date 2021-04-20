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Ekonomi Rus turistler vazgeçmiyor Uçuşlar dursa da tercihleri Türkiye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rus turistler vazgeçmiyor: Uçuşlar dursa da tercihleri Türkiye

Rus turistler, Rusya'dan uçuşların durdurulması nedeniyle nisan ve mayıs aylarında Türkiye'de tatil yapamayacak olsa da tercihlerini Türkiye’den yana kullanıyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin araştırmasına göre, Rus turistlerin sadece yüzde 15'i Türkiye turlarından vazgeçip Rusya içinde rezervasyon yaptırmaya karar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus turistler vazgeçmiyor: Uçuşlar dursa da tercihleri Türkiye
Mayıs-Nisan ayları için 500 bin kadar Rus vatandaşlarının Türkiye'ye tur rezervasyonu yaptırdı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin (ATOR) araştırmasına göre, charter uçuşların durdurulması yüzünden Türkiye'de Mayıs tatili planları suya düşen Rus turistlerin büyük çoğunluğu, yine de Türkiye’yi tercih ediyor.

Rus yetkililerin çağrısına kulak asmadılar

Rus yetkililerin, "Yurt dışına gitmek riskli, tatilinizi ülke içindeki destinasyonlarda geçirin" çağrılarına rağmen, turistlerin sadece yüzde 15'i Türkiye turlarından vazgeçti ve Rusya içinde rezervasyon yaptırmaya karar verdi.

Ruslar Türkiye tatilini ileri tarihlerde yapacak

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren ATOR Başkanı Maya Lomidze, "Yaklaşık yüzde 15'i Rus tatil beldelerine yeniden rezervasyon yaptırıyor, yüzde 18-20'si Küba başta olmak üzere diğer dış destinasyonlara yöneliyor. Geri kalanı ki bu yaklaşık yüzde 60'ı demek, Türkiye'ye gitmekten vazgeçmedi. Sadece ileri tarihlerde gitmeyi umuyorlar" dedi.

500 bin Rus vatandaşı rezervasyon yaptırdı

Maya Lomidze, Mayıs-Nisan ayları için 500 bin kadar Rus vatandaşlarının Türkiye'ye tur rezervasyonu yapmış olduğunu hatırlattı.

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