Kamuya özel sektör deneyimi: 15 ayda 8 gemi

Son dönemde AK Parti hükümetinin yürüttüğü “Özel sektör deneyimine sahip üst düzey yöneticilerin, kamu kurumlarında veya şirketlerinde üst düzey yönetici pozisyonunda görev yapması” hamlesi, Çanakkale’de de farkını gösteriyor. Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi şirketi Gestaş Deniz Ulaşım, 2020 yılı Ocak ayı başında göreve gelen özel sektör deneyimli yeni genel müdürüyle adeta altın çağını yaşıyor.

SIFIR FİNANSAL BORÇLANMA

2020 yılı Ocak ayı başında Gestaş’ta Genel Müdürlük görevine getirilen Mahir Sevinç döneminde şirket, tam 8 gemi satın alımı gerçekleştirdi. Uzun yıllar demir çelik, enerji ve denizcilik sektöründe üst düzey yöneticilik deneyimine sahip olan Sevinç, göreve geldiği ilk günden bu yana, halkın şirketi olan Gestaş’ın kendi gemileri olması gerektiği yönünde adımlar attı; 15 ay gibi kısa bir süre sonunda kamu şirketi Gestaş, 8 gemi satın alması yaptı; üstelik bu satın almaların tamamının finansal kredi kullanmadan kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdi. Satın alınan 8 geminin 6’sı peşin ödemeyle alınırken 2’si taksitle ödenecek.

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“Göreve geldiğimiz ilk gün şirketin fotoğrafını çektik ve finansal analizini gerçekleştirdik” diyen Sevinç, bu günden itibaren “Nasıl şirketi gemi kiralarından kurtarırız, şirket nasıl kendi gemilerinin sahibi olur?” sorusunun cevabı üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Mümkün olan en kısa sürede gemi satın alımlarını en doğru şekilde nasıl ve ne yöntemlerle yapabileceklerini belirleyip yol haritası çizen Gestaş yönetimi, Yönetim Kurulu’ndan da desteği aldı. Ancak 550 bin Çanakkalelinin şirketi, halkın şirketi Gestaş’ın değerine değer katacak gemi satın alımlarını gerçekleştirmek pek de kolay olmadı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNİN REDDİNE RAĞMEN…

Çanakkale İl Genel Meclisi’nden defalarca talep ettiği borçlanma yetkisine onay çıkmayan Gestaş yönetimi, çareyi mevcut kaynaklarla en iyisini yapmakta buldu; ilk etapta filoda kiralık olarak bulunan, şirkete yılda 20 milyon TL gibi ciddi bir kira yükü oluşturan 3 adet geminin satın alması gerçekleştirildi.

GELİBOLU-ÇARDAK HATTINA GESTAŞ KALİTESİNİ GETİRDİ

Gestaş yönetiminin bir diğer hamlesi de hem filodaki gemi sayısını artıracak hem de olası gelir kaybını önleyecek şekilde oldu. Çanakkale’nin deniz ulaşım şirketi, Gelibolu-Çardak hattında hizmet veren 3 gemiyi satın alarak; hem filosunu hem de hizmet alanını genişletti. Gestaş, Gelibolu-Çardak hattında da sefer yapmaya başladı ve bu hatta da Gestaş kalitesini getirdi. Gestaş Deniz Ulaşım, son olarak yine filosunda kiralık olarak bulunan Avşa Adası ve 57. Alay gemisini satın alarak iki geminin daha kira yükünden kurtulmuş oldu; 15 ayda 8 gemi satın alması gerçekleştirdi. 2020 Ocak ayı başında 6’sı kendisine ait 17 gemisi olan Gestaş, 15 ay sonunda tam 14’ü kendisine ait, toplamda 21 gemiyle hizmet vermeye devam ediyor.

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