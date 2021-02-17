GESTAŞ şirkete ait gemi sayısını artırıyor

2020 yılı içerisinde filosunda kiralık olarak bulunan 3 gemiyi satın alan şirket, yine aynı yılda Gelibolu-Çardak hattında sefer yapan 3 gemiyi de bünyesine katarak karlılığı artırdığı gibi hizmet alanını da genişletmiş oldu. Gestaş’ın gemi satın alma hamleleri 2021 yılında da devam etti. Avşa Adası gemisi için Ocak ayında gerçekleştirilen ihaleye katılan Gestaş, Avşa Adası gemisinin yeni sahibi oldu.

ÜST DÜZEY ÖZEL SEKTÖR YÖNETİCİLİK DENEYİMİNE SAHİP GENEL MÜDÜR HAMLESİ

Gestaş Deniz Ulaşım’ın gemi satın almalarıyla birlikte son 1 yılda gerçekleştirdiği büyüme hamleleri sektörde bir hayli dikkat çekerken; bu süreç şirketteki genel müdür değişikliğiyle başladı. Son dönemde, hükümetin yürüttüğü “Özel sektör deneyimine sahip üst düzey yöneticilerin, kamu kurumlarında veya şirketlerinde üst düzey yönetici pozisyonunda görev yapması” mantalitesi, birçok kurumda olduğu gibi Gestaş’ta da kısa sürede etkisini gösterdi. Uzun yıllar demir çelik, enerji ve denizcilik sektöründe üst düzey yöneticilik deneyimine sahip olan Mahir Sevinç, 2020 yılı Ocak ayında Gestaş Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Göreve geldiği ilk günden bu yana özel sektörde edindiği deneyimi, bilgi ve birikimi, Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi şirketi olan Gestaş için kullanan Sevinç’in 13 ay gibi kısa bir yöneticilik döneminde, şirket öz kaynaklarıyla tam 7 gemi satın aldı. Doğru genel müdür seçimi, bir kamu şirketini kısa zamanda çok farklı bir noktaya getirdi.

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CHP’Lİ İL GENEL MECLİS ÜYELERİNİN ENGELİNE RAĞMEN

Gestaş yönetimi, 2020 yılı ilk aylarında kendisine hedef olarak koyduğu ‘şirketin kendi gemilerinin sahibi olması’ hedefini, birçok engele rağmen gerçekleştirmeyi başardı. ‘550 bin Çanakkalelinin şirketiyiz’ düşüncesine sahip Çanakkale İl Özel İdaresi şirketi Gestaş, ilk olarak 10 yıldır kendisine büyük bir kira yükü olan gemiler yerine, kendi sahibi olduğu gemileri bünyesine katarak çalışmayı hedefliyordu. Burada amaç; sadece 3 geminin yılda 21 milyon TL’yi bulan kira bedellerinin Çanakkalelinin şirketinin kasasında kalmasıydı. Bu noktada Çanakkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi’nden gemi satın alınması için borçlanma ve kefalet yetkisi istendi. Kamuoyuna da defalarca yansıyan bu konu, çoğunluğu CHPli meclis üyelerinin oluşturduğu İl Genel Meclisi’nde 4 kez oylandı; 4’ünde de CHPli meclis üyelerinin karşı tutumu nedeniyle Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi şirketine yetki verilmedi.

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ŞİRKETİN KENDİNE AİT GEMİ SAYISI 6’DAN 13’E YÜKSELDİ

Gemi satın alımları için İl Genel Meclisi’nden borçlanma yetkisi çıkmayan Gestaş, kendi öz kaynaklarını kullanarak gemi satın alma yoluna gitti. Sözleşmeleri sona ermek üzere olan gemileri tekrar kiralamak istemeyen şirket, filosunda kiralık olarak bulunan 3 geminin yanı sıra Gelibolu-Çardak hattında hizmet veren 3 gemiyi de satın alarak hizmet alanını genişletti. “İl Genel Meclisi borçlanma yetkisi verseydi 6 değil, 10 gemi almak istiyorduk” diyen Genel Müdür Mahir Sevinç yönetimindeki Gestaş, toplamda 7 gemi satın alarak, sahip olduğu gemi sayısını 6’dan 13’e çıkardı. Toplamda 21 gemiyle hizmet veren şirketin, kiralık gemi sayısı 15 iken, şimdilerde sadece 8.

ŞİRKETİN DEĞİŞEN VİZYONU, HİZMETE DE YANSIYOR

Filodaki kendisine ait gemisi sayısını artırarak ekonomik bir büyüme hamlesi içerisinde olan Gestaş Deniz Ulaşım, 2020 yılı başından bu yana oluşturduğu yeni şirket vizyonunu, gemilerine; dolayısıyla hizmet verdiği vatandaşlara da yansıtmaya başladı. 2021 yaz sezonu öncesinde filosundaki gemileri planlı bakım/tutum süreci için sırasıyla tersaneye alan şirket, planlı bakımların dışında hem personelinin hem de yolcularının, emniyetli ve konforlu yolculuğunu ön planda tutan yeniliklere ağırlık veriyor. Özellikle yolcuların, gemi üzerinde sıklıkla bulunduğu alanlarda, yolcuların beklentileri düşünülerek yenilikler gerçekleştirilirken oturulan koltuktan, daha iyi bir manzara görüşü sağlayan salon camlarına kadar en ince detayına kadar birçok alan yenileniyor. Şirket, özellikle filo dışından satın alarak filosuna kattığı gemileri adeta baştan aşağı yeniliyor. Özellikle yolcuların, sefer boyunca en çok zaman geçirdiği yer olan, yolcu salonuna çok özel dokunuşlar gerçekleştiriliyor. Yapılan sac işçiliği ile gemiler, ilk inşa edildiği gün kadar güvenli hale getiriliyor.

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SEVİNÇ: GESTAŞ, 550 BİN ÇANAKKALELİNİN ŞİRKETİ

Gestaş Genel Müdürü Mahir Sevinç, göreve geldikleri günden itibaren şirketin sahibi olduğu gemi sayısını artırma hedefinde olduklarını belirterek, “Şirketimizin kazançlarının çoğu gemi kiralarına gidiyordu. Şirketimizin acilen kendi gemilerine sahip olması gerekiyordu. Bu durumu, nasıl yapılabileceğini Sayın Valimizin başkanlığındaki yönetim kurulumuza sunduk, yönetim kurulumuzun da desteğiyle bu işi başlattık. Gemi satın alma kararlarını verirken iki metot üzerinde durduk. Bunlardan biri finansal havuzumuzdaki ciromuzu, karımızı içeride tutacak, giderimizi azaltacak; ikincisi finansal havuzumuzdaki ciromuzu artıracak adımlardı. 2020 yılı içerisinde 6 gemiyi kendi öz kaynaklarımızla satın aldık. Son olarak da 11 yıldır şirketimizde kiralık olarak hizmet veren Avşa Adası gemisi de yine kendi kaynaklarımızla, borçlanmadan şirketimiz envanterine katıldı. Göreve başlarken önümüze hedef olarak koyduklarımızı bir bir gerçekleştiriyoruz ve 550 bin Çanakkalelinin şirketi olan Gestaş’ı güçlü bir şirket konumuna getiriyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirirken bizlere katkılarını esirgemeyen Çanakkale milletvekillerimiz Sayın Bülent Turan ve Julide İskenderoğlu’na; tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Avşa Adası gemisi…

1988 yılı yapımı M/F Avşa Adası gemisi, 2009 yılından buyana Gestaş filosunda hizmet vermektedir. Bir dönem Erdek-Avşa Adası arasında seferler gerçekleştiren gemi, GESTAŞ bünyesi altında Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat hatlarında sefer yaptı. 62 araç, 245 kış, 640 yaz yolcu kapasitesine sahip Avşa Adası gemisi, 67.2 metre uzunluğa, 20.5 metre genişliğe sahip.