Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı bitti. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Üçüncü toplantı için tarih belirlemedik. Herhangi bir rakam konuşulmadı" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi
Arşiv

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.

Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı: Diğer ücretleri rahatlatacak bir düzeyde olacak
EKONOMİ
Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı: Diğer ücretleri rahatlatacak bir düzeyde olacak

"Herhangi bir rakam konuşulmadı"

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Üçüncü toplantı için tarih belirlemedik. Herhangi bir rakam konuşulmadı. TÜİK'ten istediğimiz rakamların bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, "İşveren desteği için talebimizi yineledik" diye konuştu.

Asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Dünyanın tek dokuzları

Dünyanın tek dokuzları

Herkes görmek için geliyor.
İkinci finalist belli oluyor

İkinci finalist belli oluyor

​Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.
Kızılelma göklerde

Selçuk Bayraktar 'Daha fazla yerde tutamadık' diyerek duyurdu.

​Bulgaristan suikastın faillerinden Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi kabul etti.

​Arjantinli gazetecinin maç sonu cümleleri Messi'yi duygulandırdı.

​Areda Türk halkına sordu: Çoğunluk aynı cevabı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.