Ekonomi Bakan Bilginden asgari ücret mesajı Diğer ücretleri rahatlatacak bir düzeyde olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı: Diğer ücretleri rahatlatacak bir düzeyde olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz. Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Bakan Bilgin EYT'de de kayıtlarla ilgili sorunların çözüldüğünü dile getirerek "Altyapıyı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Bilginden asgari ücret mesajı: Diğer ücretleri rahatlatacak bir düzeyde olacak
Bakan Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin kapanış konferansına katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"En zorlu şartlarda bile Avrupa’da resesyon sürecinin yaşandığı ortamda bile Türkiye’nin büyümesini sürdürmesi ve endüstriyel üretime dayalı büyümesini sürdürmesi Türkiye’nin sağlam zemine, üretim yapısına dayalı olduğunu, üretime dayalı stratejisini ortaya koyuyor.

"ASGARİ ÜCRET FEVKALADE ÖNEMLİ BİR KURUMDUR"

Büyümenin meydana getirdiği sorunların en önemlilerinden biri büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkidir. Bunu düzenleyecek mekanizmalar vardır. Serbest toplu pazarlık sistemi, bir diğeri ikinci toplantısını yapacağımız asgari ücret kurumudur. Asgari ücret fevkalade önemli bir kurumdur. Asgari ücret temel ücret haline geldi gibi ezberlenmiş söylem var bu doğru değil: Asgari ücretlilerin toplam ücretlilerdeki oranı yüzde 38 civarındadır.

"DİĞER ÜCRETLİLERİ RAHATLATACAK BİR DÜZENLEMEYLE BELİRLEYECEĞİZ"

Asgari ücret diğer ücretli çalışanların ücretlerinin de yukarıya tırmandırılmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ardından yüzde 30 artışlar ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarı doğru gittiğini ortaya koymaktadır.

Bu defa da aynı şekilde geniş bir uzlaşma ile bunu gerçekleştiririz diye ümit ediyorum. Karşılaştığımız her sorunun çözülebileceğine ve Türkiye’nin bunu çözebilecek bir iradeye sahip olduğuna inanıyoruz. Bu tür projelerin daha mikro ölçeksi sorunların bir araya getirilerek çözülmesine, kayıt dışı istihdama dönük katkıların önemini bu bağlamda değerlendirebiliriz."

'EYT'DE SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ'

Bakan Bilgin, "EYT teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunlarının çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil. Altyapıyı oluşturuyoruz" dedi.


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