"Asrın felaketi"nden etkilenen iller için petrol piyasasında bazı yükümlülükler ertelendi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Asrın felaketi nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) kararı kapsamında olan iller için petrol piyasasında lisans sahiplerinin bazı süreli yükümlülükleri, 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar ertelendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, söz konusu illerde Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 57'inci maddesi çerçevesinde tüm lisans sahiplerinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamındaki süreli yükümlülükleri, 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar ertelendi.
Depremden etkilenen akaryakıt istasyonlarının dağıtıcı lisans sahipleri tarafından EPDK'ye bildirilmesi kaydıyla ilgili istasyonlarda 27 Haziran 2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Bayii Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı kapsamındaki yükümlülükler için de 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar ertelemeye gidildi.
Dağıtıcı ve bayilik lisansı sahiplerinin akaryakıt ikmallerine ilişkin kısıtları da 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar kaldırıldı.