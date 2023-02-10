"Asrın felaketi"nden etkilenen iller için petrol piyasasında bazı yükümlülükler ertelendi

EPDK'nin bir başka Kurul kararına göre de 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan

"Acil durum veya mücbir hallerde mevcut iletim ve dağıtım şebekeleri LNG veya CNG ile beslenebilir. LNG ve CNG faaliyeti gerçekleştiren lisans sahipleri, acil durum ve mücbir hallerde iletim ve dağıtım şirketlerinin taleplerini karşılamakla yükümlüdür"