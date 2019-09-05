Ata tohumları tüketiciyle buluştu

Türkiye'de sertifikalı tohum üretimi 2002'de 145 bin ton iken, 2018'de yüzde 630 artışla 1 milyon 59 bin tona ulaştı. Aynı dönemde sektördeki ithalat 178 milyon dolara, ihracat 152 milyon dolara çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü, 'Ata Tohumu Projesi'nin lansmanı Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

BU TOHUMLAR MÜHRÜMÜZDÜR

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu ile davetliler katıldı. Bakan Pakdemirli, geçen yıl 85 ülkeye tohumluk ihrac edildiğini söyledi. Ata Tohum Projesi'nin yalnızca bir proje olmadığını anlatan Bakan Pakdemirli, dünyadaki iki büyük gücün enerji ve gıda olduğuna dikkati çekti. Bakan Pakdemirli, “Bizler çok iyi biliyoruz ki; tohumculuk sektörü, ülkemizin en stratejik sektörlerinden biridir. Ülkemizin tohumluk ihtiyacının, mümkün olan azami oranlarda, yurt içi üretim programları ile karşılanması amacıyla güçlü, istikrarlı, üretken ve rekabetçi bir tohumculuk sektörünün geliştirilmesi hedeflerimiz arasındadır. Bu tohumlar, bu topraklardaki mührümüzdür, genlerimizdir. Bu tohumlar, özgünlüğümüz ve özgürlüğümüzdür” şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan (Ortada) ve Bekir Pakdemirli (Sağda)

11 ÇEŞİT ÜRÜN VAR

Proje kapsamında bugüne dek, vatandaşlar tarafından bağışlanan binin üzerinde tohumun, genetik ve kimyasal tanımlamaları yapıldı. Devlet, gerekli özellikleri taşıyan tohumları da çoğalttı. Proje kapsamında 60 tona yakın ürün olduğuna işaret eden Pakdemirli, “Bu ürünler arasında Kandıra'nın sivri biberinden Samsun'un köy salatalığına, Çorum'un 10 dilim kavunundan, Ayaş'ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşit ürün bulunmakta” bilgisini verdi. Ürünler Migros marketlerinde satışa sunuldu. Pakdemirli, yerli tohumların yayımlanan yönetmelikle güvence altına alındığını da dile getirdi.

REKLAM

3. Tarım Şurası'nda vizyon oluşturulacak

Türkiye'de tohum pazarı büyüklüğü 8 kat arttı. 2002 yılında 120 milyon dolar olan sektörün pazar büyüklüğü, 2018 yılında yüzde 965 artarak 1,3 milyar dolara ulaştı. Son on yılda, sertifikalı tohum kullanan çiftçilere ve üretici kuruluşlara 2 milyar liranın üzerinde destekleme ödemesi yapıldı. Bakan Pakdemirli, 3. Tarım Şurası'nın Türkiye'nin tarım ve orman vizyonunu oluşturacağını belirterek, “Herkesin fikri bizim için çok önemli. Tarım şurasında, kısa, orta ve uzun vadeli stratejileriyle 25 yıllık yol haritasını belirleyeceğiz” bilgisini verdi. TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece de temiz tohumun sağlıklı hayat zincirinin ilk halkası olduğuna işaret etti.

Hedef Türkiye'de % 100 yerli üretim



Dünya nüfusunun 2050'de 9,7 milyara ulaşmasının beklendiğini aktaran Emine Erdoğan, gelecekte kendi tarımını yapamayan ülkelerin dünyanın açlık noktaları olmaya mahkum kalacağını ifade etti. Erdoğan, “Savaşlar, iklim krizi, kıtlık ve doğal afetler gibi dünyanın yaşadığı buhranlar karşısında varlıklarını en iyi koruyabilen ülkeler, tarımda bağımsızlığa kavuşmuş ülkeler olacak. Yani tohum demek bir anlamda yaşam sigortası demektir. O yüzden tarımı çok daha geniş anlamıyla düşünmek ve ele almak zorundayız. Ülkemizin potansiyelinde dünyanın en önde gelen tohum üreticisi olmak var. Umudum odur ki, kısa bir zamanda Türkiye'de inşallah yerli üretimden başka bir şey görmeyeceğiz” şeklinde konuştu.