İhracat 13 milyar doları aştı

Türkiye’nin ihracatı ağustos ayında da hız kesmeden yükselişini sürdürdü. Ağustos ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ise ihracat yüzde 2,9 artış ile 117,3 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracatta 180,1 milyar dolar ile Yeni Ekonomi Programı 2019 hedefine daha da yaklaşıldı.

ARTIŞ REKORU SAVUNMADA

Ağustos ayının lideri, ihracatını yüzde 8,4 artırarak 1,74 milyar dolara ulaşan Otomotiv sektörü oldu. Yüzde 19 artışla 1,63 milyar dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörü ikinci, yüzde 1,2 artışla 1,4 milyar dolara ulaşan Hazır giyim ve Konfeksiyon sektörü üçüncü oldu. İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 46,5 artışla 175 milyon dolara ulaşan Savunma ve Havacılık, yüzde 30,2 artışla 6 milyon dolara ulaşan Süs Bitkileri ve yüzde 29,5 artışla 286 milyon dolara ulaşan Çimento Cam Seramik Toprak Ürünleri oldu.

132 ÜLKEYE İHRACAT ARTTI

Ağustos ayında Türk firmaları, 223 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Bu ülkelerin 132’sine ihracat artarken 108 ülkede ise artış yüzde 10’un, tam 56 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 123 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar dolar ile İngiltere ve 633 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 65,7 olarak gerçekleşti. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı ağustosta yüzde 48,2 oldu.

YALOVA’NIN İHRACATI 17 KAT ARTTI

İllerin ihracatına bakıldığında: ağustos ayında 45 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5,6 milyar dolarla İstanbul, 974 milyon dolarla Kocaeli ve 953 milyon dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise; ihracatını 17 katına çıkararak 57 milyon dolar ihracata ulaşan Yalova oldu.

REKLAM

174 ÜLKEYE TL İLE İHRACAT

Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 8 artarak 3,7 milyar TL oldu. 5967 firma ağustos ayında beyannamelerinde Türk Lirası’nı tercih etti. Miktar bazında ihracatta ise ağustosta yüzde 17,8 artışla 11,8 milyon tona, yılın ilk 8 ayında 95,6 milyon tona ulaşıldı. Ağustos’ta avro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 190,4 milyon dolar olurken, yılın ilk 8 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 3,1 milyar dolar oldu.

YIL SONU HEDEFLERİ AŞILIR

Rakamları değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, yılın son 4 ayında mevsim etkilerinin azalmasıyla birlikte her ay bir önceki yılın aynı ayına göre en az 500 milyon dolar artış yakalayarak yıl sonu hedefinin rahatlıkla aşılacağını söyledi. Gülle, “İhracatçılarımızın, dinamizmleri ve stratejik kararları sayesinde ihracatımız, doğru rota tespitleri ile ekonomimizi sırtlamaya devam ediyor” dedi. 2019 yılının başından bu yana tahmin ettikleri gibi ihracattaki başarılı seyrin sürdüğünden söz eden Gülle, “Bayram tatiline rağmen, ihracatımızın ağustos ayındaki performansı da beklentilerimizin üzerinde oldu” dedi. Ağustos ayında bin 219 firmanın ihracata ‘Merhaba’ demesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten Gülle, “Ekonomimizin en önemli sacayaklarından olan ihracatın yol haritası niteliğindeki İhracat Ana Planı, sektör görüş ve önerilerini karşılarken ihracat hedeflerimize giden yolda ülkemizin ve ekonomimizin geleceğine ışık tutmaktadır” diye konuştu.

REKLAM

8 aylık rakam cumhuriyet rekoru

İsmail Gülle (Solda), Ruhsar Pekcan (Ortada) ve Salih Ayhan (Sağda) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla ağustos ayı geçici dış ticaret verilerini, Sivas Kongresi’nin 100’ncü yılı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Sivas’ta açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ve ağustos aylarında uzun bayram tatilleri nedeniyle ihracat rakamlarının etkilendiğini ancak buna rağmen 8 aylık rakamın Cumhuriyet rekoru olduğunu belirtti. Dış ticaretteki makasın hızla kapandığına dikkat çeken Pekcan, “Ağustos’ta dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalmayla 2 milyar 376 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 84,7 oldu” dedi. Pekcan, yılın 8 ayında ihracatın yüzde 2,9 artış gösterdiğini, ithalatın ise yüzde 16,9 azaldığını belirterek, söz konusu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yıl yüzde 69,2 iken bu sene yüzde 85,6’ya çıktığını söyledi.



