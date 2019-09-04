Ekonomi Irak petrol ihracatı için ada inşa etmeyi planlıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Irak petrol ihracatı için ada inşa etmeyi planlıyor

Irak, ham petrol ihracatını artırabilmek için Basra Körfezi'nin kuzeyinde bir ada inşa etmeyi planlıyor. Basra Petrol Şirketi Genel Müdürü İhsan Abdulcebbar, projenin mevcut taslağına göre adanın, günlük 2 milyon varil ham petrol ihraç etme ve 6 milyon varili ise depolama kapasitesine sahip olacağını ifade etti.

Haber Merkezi AA
​Irak petrol ihracatını artırıyor.
​Irak petrol ihracatını artırıyor.

Irak'ın resmi gazetesi Es-Sabah'a konuşan Basra Petrol Şirketi Genel Müdürü İhsan Abdulcebbar, ham petrol ihraç etmek üzere Basra Körfezi'nin kuzeyinde bir ada inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

Abdulcebbar, proje için Hollandalı bir şirket ile bu ay mutabakat zaptı imzalayacaklarını belirtti.

Abdulcebbar, projenin mevcut taslağına göre adanın, günlük 2 milyon varil ham petrol ihraç etme ve 6 milyon varili ise depolama kapasitesine sahip olacağını ifade etti.

Proje için nihai olarak yapılacak ihalenin içeriğinde ekonomi, yatırım, lojistik ve mühendislik gibi tüm detayların yer alacağına değinen Abdulcebbar, söz konusu ihale bedeli hakkında ise bilgi vermedi.

Irak Petrol Bakanlığı, geçen ay 111 milyon 706 bin varil ham petrol ihraç edildiğini duyurmuştu. Bağdat yönetimi petrol ihracatının büyük oranını, ada inşa etmeyi planladığı Basra Körfezi üzerinden gerçekleştiriyor.

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