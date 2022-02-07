Ekonomi Atatürk Havalimanında kargo uçuşları sona erdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Atatürk Havalimanı'nda kargo uçuşları sona erdi

Havayolu şirketleri, kargo uçuşlarını bugünden itibaren İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı ise kargo uçuşlarına kapatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Atatürk Havalimanında kargo uçuşları sona erdi
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Atatürk Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı. Havayolu şirketleri operasyonlarını bugünden itibaren İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek.

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Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kargo operasyonumuzu tümüyle İstanbul Havalimanı'ndan yapmaya başladık. İstanbul Havalimanı'ndaki tam otomatik depolama kapasiteli SMARTIST kargo tesisimizde müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz" dedi.

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