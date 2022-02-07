Atatürk Havalimanı'nda kargo uçuşları sona erdi

Atatürk Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı. Havayolu şirketleri operasyonlarını bugünden itibaren İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek.
THY'DEN AÇIKLAMA: TÜMÜYLE İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN YAPMAYA BAŞLADIK
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kargo operasyonumuzu tümüyle İstanbul Havalimanı'ndan yapmaya başladık. İstanbul Havalimanı'ndaki tam otomatik depolama kapasiteli SMARTIST kargo tesisimizde müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz" dedi.