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Ekonomi Havalar kurak gidince mantar fiyatları yüzde 100 zamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aydın haberleri: Havalar kurak gidince mantar fiyatları yüzde 100 zamlandı

Havalar kurak gidince mantar fiyatları yüzde 100 zamlandı

Aydın’da sonbahar aylarında köylülerin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan çıntar sezonu bu yıl kuraklığa takıldı. Mantarın yüzde 100 zamlanmasından sonra satıcılardan Zübeyde Yaman, 46 yıllık ömründe bu kadar kurak bir sezona şahit olmadığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Çıntar mantarı bu yıl kuraklığa takıldı.
Çıntar mantarı bu yıl kuraklığa takıldı.

Geçtiğimiz yıllarda Aydın Efeler, Bozdoğan, Karacasu ve Koçarlı ve Karpuzlu ilçelerinde yüzlerce kişinin geçim kaynağı olan çıntarlar bu yıl kuraklık nedeniyle çıkmadı. Kuraklık nedeniyle çıntarlar çıkmayınca bu yıl çıntar fiyatı da yüzde 100 zamlandı.

Durumdan toplayıcıların da tüketicilerin de memnun olmadığını belirten çıntar satıcılarından Çine Kuruköy mahallesi sakinlerinden Zübeyde Yaman, 46 yıllık ömründe bu kadar kurak bir sezona şahit olmadığını söyledi.

Geçen yıllarda kasım ayının başında hatta ekim ayında tabiatta bolca mantar ve çıntar olduğunu bu yıl ise mantar bulmanın çok zorlaştığını belirten Yaman, “Eskiden dağlara çıktığımızda adım başı mantar ile karşılaşırdık. Bu yıl sabahtan akşama kadar dolaşıyoruz 3-5 kilo mantar bulunmuyor. Yağışlar oluverse mantar çoğalacak ama bir türlü beklenene yağışlar olmadı. Geçen yıl bu sıralarda çıntarın kilosu 13-15 Tl civarında idi. Bu yıl 25-30 Tl civarında satılıyor. Kuraklık her şeyi olumsuz etkiledi” diye konuştu.

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Çanakkale'de ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu: Kilosunu 25 liradan satıyorlar
FOTOĞRAF 9
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Alakeçi köyünde mantar alımı yapılmaya başlandı. Köye gelen mantar toptancıları, halk arasında 'çörek mantarı' veya 'bolet mantarı' isimleriyle de bilinen ayı mantarını, kilosunu 20 ile 25 TL arasında fiyatla alıyor.
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Mevsimin kurak gitmesi, yeterli yağmurun ormanlara düşmemesi nedeniyle Latince adı 'Boletus edulis' olan ayı mantarı önceki yıllara oranla daha az bulunuyor.
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Sabahın erken saatlerinde Çaldağ, Alakeçi ve Dağahmetçe köylülerinde yaşayanlar, günün ilk ışıklarıyla Kaz Dağları'na traktör, motosiklet ve otomobilleri çıkıp, gün boyu topladıkları mantarları akşam üstü, Alakeçi köyündeki mantar toptancılarına satmaya geliyor.
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2 gün öncesine kadar 25 TL'den satılan ayı mantarının kilosu, şu anda toptancılar tarafından 20 TL'ye alınıyor.
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Yöre halkı, köylülerin gelir kapısı olan ayı mantarının yağmurların yağmasıyla birlikte bollaşmasını beklediklerini söyledi.
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Köylülerden Savaş Sezer, Ayı mantarının kilosu 20 TL'den alınıyor. Bu sene yağmurun az yağması mantarın az olmasına neden oldu. Ama herkese yine de bir gelir kapısı oldu dedi.
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Çanakkale'de ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu: Kilosunu 25 liradan satıyorlar
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde toplanan ayı mantarının kilosu 20 ile 25 TL'den alıcı buluyor. Önemli bir gelir kaynağı olan ayı mantarını toplamak için dağ köylerinde yaşayanlar bugünlerde Kaz Dağları'na akın ediyor.


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