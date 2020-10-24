Bartın'da feci kaza: Mantar toplamaya giderken uçurumdan yuvarlandılar

Esenyurt'ta 2 taksicinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü. 4 kişi yaralandı. 3 kişinin öldüğü silahlı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.