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Gündem Bartında feci kaza Mantar toplamaya giderken uçurumdan yuvarlandılar
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Bartın'da feci kaza: Mantar toplamaya giderken uçurumdan yuvarlandılar

Bartın’ın Ulus ilçesinde ormanlık alana mantar toplamaya giden çiftin içinde bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, uçuruma yuvarlandı. Kazada Mustafa Çelikel (70) hayatını kaybetti, eşi Ayşe Çelikel (65) yaralandı.

Haber Merkezi AA
Feci kazada araç kullanılamaz hale geldi.
Feci kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Ulukaya köyünde mantar toplamak için ormanlık alana giden Mustafa Çelikel'in (70) kullandığı 74 BY 621 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücünün eşi Ayşe Çelikel (65), cep telefonuyla durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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GÜNDEM
İstanbul Kartal'da feci kaza: Araç bariyerlere ok gibi saplandı

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalesi yapılan yaralı Ayşe Çelikel ise Ulus Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bakırköy'deki kazada otomobil hurdaya döndü: Araç içinde sıkışan sürücü yaşamını yitirdi
FOTOĞRAF 11
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Tamer Ünver henüz bilinmeyen bir nedenle 34 TA 8881 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Dünya Ticaret Merkezi önünde refüje çıkan sürücü önce aydınlatma direğine çarparak direği yerinden söktü daha sonra da refüjde bulunan reklam panosunun direğine çarparak durdu.
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Şiddetli çarpma nedeniyle yerinden sökülen aydınlatma direği de yolun diğer istikametine kadar fırladı.
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Kaza sonrası otomobil içinde sıkışan sürücü için olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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AFAD ve itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için önce otomobili reklam panosundan ayırdı.
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Daha sonra otomobilin bazı bölgelerini kesilerek sürücüye ulaşılmasının ardından sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
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Yapılan ilk müdahalenin ardından Tamer Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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Olay yerine gelen cenaze aracıyla Ünver'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil de çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
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Kaza nedeniyle Atatürk Havalimanı Caddesi'nde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
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Polis ekipleri kazanın neden meydana geldiği ile ilgili çalışma başlattı.
Bakırköy'deki kazada otomobil hurdaya döndü: Araç içinde sıkışan sürücü yaşamını yitirdi
Bakırköy'de otomobiliyle önce refüje çıkan daha sonra da reklam panosu direğine çarpan sürücü otomobil içinde sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin dışarı çıkardığı sürücü hayatını kaybetti.

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