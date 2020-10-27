Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Dev mantar görenleri şaşırtıyor Yaylada 620 gramlık mantar buldu
SAKARYA

Dev mantar görenleri şaşırtıyor: Yaylada 620 gramlık mantar buldu

Sakarya’da, arkadaşlarıyla birlikte Acelle Yaylası’nda gezen Musa Yıldız, 620 gram ağırlığında 'malkadın mantarı' buldu.

Haber Merkezi DHA
Acelle Yaylası’nda büyük 'malkadın mantarı' bulundu.
Acelle Yaylası’nda büyük 'malkadın mantarı' bulundu.

Geyve ilçesinde kahve işleten Musa Yıldız, arkadaşlarıyla gezmek için gittiği Akyazı'nın Acelle Yaylası’nda büyük 'malkadın mantarı' buldu.

DHA
Acelle Yaylası’nda büyük 'malkadın mantarı' bulundu.

  • Kovaya sığmayan mantarın 620 gram ağırlığında olduğu belirlendi.

DHA
Acelle Yaylası’nda büyük 'malkadın mantarı' bulundu.

Musa Yıldız, "Fırsat buldukça mantar toplamak için dağlara, yaylalara çıkarım. Topladığım mantarların da satışını yaparım. Acelle Yaylası'nda ilk defa bu büyüklükte karşılaştığım dev 'malkadın mantarı'nı buldum. Bugüne kadar böylesini hiç görmedik. 620 gram gelen bu mantar, bugüne kadar bulduğum en büyük mantar oldu" dedi.

Çerezlik kabak çekirdeği tarlaları 'sarı gelinliği'ni giydi
FOTOĞRAF 17
Title
İl genelinde yaklaşık 336 bin dekar alana ekimi yapılan çerezlik kabak çekirdeğinden yıllık ortalama 167 ton verim elde edilirken, kent ekonomisine milyonlarca lira da katkı sağlanıyor.
Title
Develi ilçesinde yaşayan Nebi Usluoğlu, Kayseri'nin önemli geçim kaynaklarından birinin kabak çekirdeği olduğunu söyledi.
Title
Usluoğlu, kabağın ekimine mayıs ayında başlanıldığını ve gerekli gübreleme işleminin ardından ekim ayına doğru hasat edildiğini aktardı.
Title
Erciyes Dağı'nın çevresindeki tüflü toprak yapısı sayesinde verimi artan kabak çekirdeğine olan talebin her geçen yıl artığını belirten Usluoğlu, tarlaların hasat zamanı öncesi sarı renge bürünerek güzel bir görüntü çıktığını dile getirdi.
Title
Ürünlerimiz organik <br> <br> Çiftçi Hasan İstanbullu da 20 yıldır çiftçilik yaptığını ve uzun yıllar tarlalarına çerezlik kabak ektiğini belirtti.
Title
Kıraç topraklarda yetişen kabağın, çekirdeğe ayrı bir lezzet kattığını anlatan İstanbullu, Bizim toprağımız zengindir. Ürünlerimiz organik. Gübre dışında bir şey kullanmıyoruz...
Title
Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının büyük bölümünü Kayseri karşılıyor. Ben bu yıl 370 dekar araziye ekim yaptım. Kabak çekirdeğinin getirisi yüksek olduğundan dolayı bu ürünü tercih ediyoruz. diye konuştu.
Title
Çerezlik kabak tarlaları 'sarı gelinliği'ni giydi
Title
Çerezlik kabak tarlaları 'sarı gelinliği'ni giydi
Title
Çerezlik kabak tarlaları 'sarı gelinliği'ni giydi
Title
Çerezlik kabak tarlaları 'sarı gelinliği'ni giydi
Title
Çerezlik kabak tarlaları 'sarı gelinliği'ni giydi
Title
Çerezlik kabak tarlaları 'sarı gelinliği'ni giydi
Title
Çerezlik kabak tarlaları 'sarı gelinliği'ni giydi
Title
Çerezlik kabak tarlaları 'sarı gelinliği'ni giydi
Title
Çerezlik kabak tarlaları 'sarı gelinliği'ni giydi
Title
Çerezlik kabak tarlaları 'sarı gelinliği'ni giydi
Çerezlik kabak çekirdeği tarlaları 'sarı gelinliği'ni giydi
Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayan Kayseri'de üretilen kabaklar hasat öncesi görselliği ile dikkati çekiyor.

Abone Ol Google News
İstifalar kabul edilmeyecek

İstifalar kabul edilmeyecek

​Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs sürecinde kritik karar.
MEBden 81 ile yazı

MEB'den 81 ile yazı

​Okullarda sınavların nasıl yapılacağı belli oldu.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu paylaştı.
Hiçbir zaman uyaramaz

Hiçbir zaman uyaramaz

AK Parti'den Macron'a anladığı dilden cevap.
Gram altın <br>500 TL'yi geçti

Gram altın
500 TL'yi geçti

​İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları.
İstanbul barajları kritik seviyede

İstanbul barajları kritik seviyede

​Son beş yılın dibini gördü; eski elektrik direkleri ortaya çıktı​.
Gizli hazine ortaya çıkıyor

Gizli hazine ortaya çıkıyor

​Tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Macron'a sert tepki

Macron'a sert tepki

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri.

Yeni önlemler alınabilir

Yeni önlemler alınabilir

​Bilim Kurulu Üyesi Ataş Kara'dan önemli sinyal.

​Yunan donanmasının içler acısı hali, bir darbe ile paramparça oldu.
Bakan Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı
Ekonomi

Bakan Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı" dedi. Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi" şeklinde konuştu.
İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun
Gündem

İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu toplantıya çağrılmadı" iddialarını yalanladı

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Koronavirüsün ilk gündeme geldiği günlerde gerçekleştirilen toplantıya İmamoğlu davet edilmedi" sözlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun 22 Mart'taki toplantıya davet edildiği ancak İBB Başkanının, Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşinin cenaze merasimine katılacağını bildirerek yerine yardımcısını gönderdiği belirtildi.
Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'
Hayat

Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'

Yanlış bilginin yayılması dünyanın en büyük salgını olarak nitelendirildiği bir çağda çocuklar doğru bilgiyi nasıl ayırt edecek? Çocukları çevrimiçi dünyadan uzak tutarak koruyamayacağımız bir zamanda olduğumuzu söyleyen ve bu yüzden erken okuryazarlık, okuma kültürü oluşturma ve kütüphane kültürünü geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Kütüp-Anne Platformunun kurucusu ve yöneticisi Merve Yavuzdemir, Bilgi Kaşifi Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Yavuzdemir, "AB Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Kovid-19 özel desteği ile yürüttüğümüz BİLGİ KAŞİFLERİ projesi ile medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilerek salgın döneminde çocukların dayanıklılığının artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.