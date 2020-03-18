Ekonomi Bakan Albayrak Yeni paketler yeni adımlar da devreye girecek, süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Yeni paketler yeni adımlar da devreye girecek, süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Zamanla ihtiyaç duyulan yeni paketler, yeni adımlar da devreye girecek. Süreci en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak, "100 milyar TL'lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket, dinamik bir pakettir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketiyle ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile istihdamı korumak, reel sektörümüzü ve esnafımızı desteklemek için gerekli adımları devreye alıyoruz.100 milyar TL'lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket, dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir. İnşallah süreci en doğru şekilde yönetip ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız" ifadelerini kullandı.

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