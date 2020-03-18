Ekonomi CumhurbaşkanıErdoğan koronavirüse karşı 100milyar liralık kaynağı devreyesoktu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı açıkladığı 21 maddelik ekonomi destek paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı 100 milyar liralık kaynağı devreye soktu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele toplantısının ardından salgınla mücadele çerçevesinde atılması gereken adımları açıkladı. 100 milyar liralık kaynağın devreye alındığını açıklayan Erdoğan, ekonomiye doping paketini kamuoyu ile paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından atılması gereken adımlarla ilgili açıklama yaptı. 100 milyar liralık kaynağın devreye alındığını açıklayan Erdoğan, 21 maddelik paketi kamuoyu ile paylaştı: Bu çerçevede devreye sokulacak tedbirler şöyle:


  1. Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteliyoruz.
  2. Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.
  3. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.
  4. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.
  5. KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.
  6. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.
  7. Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.
  8. Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere vereceğiz.
  9. Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.
  10. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşüreceğiz.
  11. Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini sağlayacağız.
  12. Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz.
  13. Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz.
  14. Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz.
  15. Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.
  16. En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.
  17. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.
  18. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.
  19. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz.
  20. Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre alternatif kanallar geliştireceğiz.
  21. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.
Yüz milyarlık paket devrede

Yüz milyarlık
paket devrede

​Koronavirüse karşı ekonomiye doping.
Evlerinizden çıkmayın

Evlerinizden çıkmayın

Kritik toplantı sonrası flaş açıklamalar.
25 milyon kişi işini kaybedebilir

25 milyon kişi
işini kaybedebilir

​Koronavirüs sadece sağlığı değil ekonomiyi de vuracak.
Rusya'nın <br>kabus günü

Rusya'nın
kabus günü

​50 doların altında zarar eden Moskova'ya tarihi düşüş şoku.
Okey oynarken yakalandılar

Okey oynarken yakalandılar

Yasak kararını delen kahvehaneyi polis bastı.
Koronalı günlerin<br>iki tekerlekli kahramanları

Koronalı günlerin
iki tekerlekli kahramanları

Evinde oturan vatandaşlardan sipariş yağıyor.

'Önümüzdeki<br>bir kaç hafta...'

'Önümüzdeki
bir kaç hafta...'

Erdoğan'dan kritik toplantı öncesi çok önemli tespit
Putin dertli

Putin dertli

"​Petrol fiyatlarının daha yüksek olmasını isterdik."

En büyük <br>tahliyeyi Türkiye yaptı

En büyük
tahliyeyi Türkiye yaptı

​Rusya 'Gelebilen gelsin', AB 'Başınızın çaresine bakın' derken...
Almanya'da<br>korkutan rapor

Almanya'da
korkutan rapor

'​Ülke 2-3 ay içerisinde virüse teslim olabilir'
Korona gündemine<br>18 Mart arası

Korona gündemine
18 Mart arası

İsimsiz kahramanlar 105 yıl önce bugün vatan için toprağa düştü.
İstanbul'da<br> her yerde aranıyor

İstanbul'da
her yerde aranıyor

​Teslim olan terörist PKK'lı eylemciyi deşifre etti.
Dünya<br> bunu da gördü

Dünya
bunu da gördü

​Tuvalet kağıtları polis korumasında
Gönülleri fethetti

Gönülleri fethetti

​Koronavirüs hastalarına bağışta bulundu.
Milyar euroluk<br>karantina

Milyar euroluk
karantina

​1 yıllık ertelemenin bedeli dudak uçuklattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.