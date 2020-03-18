Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı 100 milyar liralık kaynağı devreye soktu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından atılması gereken adımlarla ilgili açıklama yaptı. 100 milyar liralık kaynağın devreye alındığını açıklayan Erdoğan, 21 maddelik paketi kamuoyu ile paylaştı: Bu çerçevede devreye sokulacak tedbirler şöyle:



