Ekonomi Bakan Dönmez müjdeyi verdi Son 21 yılda yapılanları rakam vererek açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Son 21 yılda yapılanları rakam vererek açıkladı

Türkiye asgari ücret kararını beklerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Türkiye'nin petrol arama ve üretim faaliyetlerine yaptığı yatırımlar ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Dönmez "Son 21 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 15 milyar dolar yatırım yaptık." dedi. Dönmez, Karadeniz’de yeni doğal gaz kuyularının açılmaya devam edildiği müjdesini de paylaştı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Son 21 yılda yapılanları rakam vererek açıkladı
Fatih Dönmez

Türkiye asgari ücrette yaşanacak gelişmeyi yakından takip ediyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Karadeniz gazıyla ilgili yeni bir müjdeyi paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise petrol arama ve üretim faaliyetlerine son 21 yılda yapılan yatırımları da rakam vererek açıkladı.

Dönmez Karadeniz'de yeni doğal gaz kuyularının açıklamaya başlandığının müjdesini de verdi.

Son 21 yılda 15 milyar dolar yatırım

Dönmez "Son 21 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 15 milyar dolar yatırım yaptık. Bu yatırımların yüzde 63’ü Türkiye Petrolleri, yüzde 37’si ise yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından yapıldı. 2022 yılı itibarıyla 30’u yerli, 10’u yabancı toplam 40 şirket arama-üretim faaliyetlerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Enerji milli bir konudur"

Bakan Dönmez şunları söyledi;

"Araştırmalarımızı adeta iğneyle kuyu kazar gibi yapıyoruz. Ve ardındaki bu yoğun emeği, bu gayreti, bu çabayı birileri kendine kişisel rant devşirmeye ya da kendine muhalefet goygoyu yapmayı dert ediniyorsa şunu iyi bilsinler ki karşı çıktıkları şey bu ülkenin menfaatleridir. Karşı çıktıkları Türkiye’nin enerji bağımsızlığıdır. Enerji milli bir konudur. Enerji menfaatler üstü bir konudur.

"Yeni kuyular açılıyor"

Doğal gazda cumhuriyet tarihimiz boyunca ürettiğimiz gaz miktarı 16,5 milyar metreküptü. Sadece Karadeniz gazıyla bugüne kadar ürettiğimiz gazın yaklaşık 33 katını tek keşifte yakaladık. Karadeniz’de yeni kuyular açmaya devam ediyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin diyorum."

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