Ekonomi Bakan Dönmez Aralıkta doğalgaz fiyatlarında artış olmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Aralıkta doğalgaz fiyatlarında artış olmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazında karada ve denizde boru serim işlemi bittiğini, 2023 yılı mart ayında ise sisteme verileceğini söyledi. Bakan Dönmez, Türkiye'nin bu kış doğalgazda sıkıntı yaşamayacağını belirterek, "Aralıkta doğalgaz fiyatlarında artış olmayacak" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Dönmez: Aralıkta doğalgaz fiyatlarında artış olmayacak
Bakan Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz çalışmalarındaki son durumu açıkladı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

''Kara ve denizde boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak''

Karadaki tesislerin özelliklerini de konuşursak; ne olacak bu tesislerde, buradaki çalışmalar ne sağlayacak, karadaki tesislerin süreçteki önemi nedir?

''Burası artık bizim ulusal sisteme vereceğimiz gazın işlenme tesisi. Bir de liman tarafı var, orada da lojistik işlemleri gerçekleştiriyoruz.

''ARALIK'TA DOĞALGAZA ZAM YOK''

Öncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğalgazda anormal artışlar oldu. Ukrayna'daki savaş kısa sürede biterse piyasayı rahatlatır.

Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla.
Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçiçi mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak''

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