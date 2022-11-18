Bakan Dönmez: Aralıkta doğalgaz fiyatlarında artış olmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz çalışmalarındaki son durumu açıkladı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

''Kara ve denizde boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak''

Karadaki tesislerin özelliklerini de konuşursak; ne olacak bu tesislerde, buradaki çalışmalar ne sağlayacak, karadaki tesislerin süreçteki önemi nedir?

''Burası artık bizim ulusal sisteme vereceğimiz gazın işlenme tesisi. Bir de liman tarafı var, orada da lojistik işlemleri gerçekleştiriyoruz.

''ARALIK'TA DOĞALGAZA ZAM YOK''

Ö ncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğalgazda anormal artışlar oldu. Ukrayna'daki savaş kısa sürede biterse piyasayı rahatlatır.

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Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla.

Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçiçi mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak''

EKONOMİ Evlerin gazı 4 yıl sonra Karadeniz’den

OYNAT 00:33 Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un test aracı otobanda görüntülendi Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, test sürüşlerini devam ediyor. Son olarak otobanda iki araç eşliğinde test sürüşü yaparken görüntülendi. Seri üretimine başlanan yerli otomobil Togg'un test sürüşlerinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak bir vatandaş, yolda seyir halindeyken test sürüşü yapan Togg'u cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Togg'un iki aracın escortluğunda test sürüşü yaptığı görüldü. BiP'te paylaş

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OYNAT 05:56 Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir İHA ve SİHA teknolojisinde dünya liderliğine oynayan Türkiye, füze teknolojisinde de üst lige çıkmaya hazırlanıyor. Yunanistan'da büyük paniğe yol açan 561 kilometre menzilli Tayfun Balistik Füzesi'nin atış testlerinin gerçekleştirilmesinin ardından iki 'sır' füze daha geliyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Cenk ve Gezgin füzelerini gündemine aldı.

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