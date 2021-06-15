Bakan Elvan: Desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Elvan, dün açıklanan cari açık verisine ilişkin "Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor" dedi.
"Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz"
Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlara sağlanan desteklere ilişkin de açıklamada bulunan Elvan, "Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor.
Dün açıklanan cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuzu işaret ediyor.
Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor.