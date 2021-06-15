Ekonomi Bakan Elvan Desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Elvan: Desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, cari açık verisinin Türkiye'nin iyileşme patikasında olduğunu gösterdiğini söyledi. Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlara sağlanan desteklere de değinen Elvan, "Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Elvan: Desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Elvan, dün açıklanan cari açık verisine ilişkin "Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor" dedi.

"Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlara sağlanan desteklere ilişkin de açıklamada bulunan Elvan, "Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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