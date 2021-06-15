Ekonomi Bütçe mayısta 13,4 milyar lira açık verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bütçe mayısta 13,4 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarına göre bütçe gelirleri mayısta 104,6 milyar lira, giderleri 117,9 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe mayısta 13,4 milyar lira, ocak-mayıs döneminde 7,5 milyar lira açık verdi.

Haber Merkezi AA
Mayıs ayı bütçe uygulamaları açıklandı
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,5 artarak 104 milyar 569 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 38 artışla 117 milyar 940 milyon lira oldu.

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,4 yükselerek 542 milyar 475 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 14,8 artarak 549 milyar 984 milyon liraya çıktı.

Böylece, merkezi yönetim bütçesi mayısta 13 milyar 371 milyon lira, ocak-mayıs döneminde ise 7 milyar 509 milyon lira açık verdi.

Merkez'den piyasaya 61 milyar lira
EKONOMİ
Merkez'den piyasaya 61 milyar lira

Bir ülke daha kripto parayı kabul etmeye hazırlanıyor
EKONOMİ
Bir ülke daha kripto parayı kabul etmeye hazırlanıyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Cezaların yarısı silinecek
EKONOMİ
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Cezaların yarısı silinecek
Abone Ol Google News
Müthiş maçtakazanan Fransa

Müthiş maçta
kazanan Fransa

İki favorinin karşılaştığı maçta kazanan Fransa oldu.
Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Cristiano Ronaldo tarihe geçti

​Portekiz'in Macaristan'ı yendiği maça Ronaldo damga vurdu.
Aşılamadagünlük rekor

​Son 24 saatte 1 milyon 240 bin kişi aşılandı.

Gol kralı <br>Fenerbahçe'de

Gol kralı
Fenerbahçe'de

Bundesliga 2'de gol kralı olan futbolcu imzayı attı.

​Türkiye'nin 15 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Kurum'dan deniz salyası açıklaması.

​Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Koca "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için" diyerek duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.