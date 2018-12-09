Ekonomi Bakan Ersoy 2018de konaklama gelirlerimiz 10 milyar dolar olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Ersoy: 2018'de konaklama gelirlerimiz 10 milyar dolar olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2018'de konaklama gelirlerin 10 milyar dolar olacağını söyledi.

AA
​Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, gastronomi gelirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
​Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, gastronomi gelirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2018'de konaklama 10 milyar dolar olacak tahminen, gastronomi gelirleri ise 5 milyar dolar. Aslında bunun birbiriyle dengeli olması lazım. Konaklama kadar sizin minimum gastronomi yapmanız lazım ki hedeflediğiniz turizm gelirlerine ulaşsın" dedi.

Ersoy açıklamasının devamında şunları söyledi:

"İşin üzücü tarafı, gastronomi ve Türk mutfağı konusunda rakiplerimizin çok çok ilerisindeyiz fakat bu değerlerimizi ortaya çıkaramamışız, değerlendirememişiz. Şimdi 2019 itibarıyla gastronomi bizim için çok çok önemli bir hale geliyor. 20 Mart 2019'dan itibaren yurt dışı sergi konseptlerine başlıyoruz, önce Japonya'da Tokyo ve Kyoto'da, daha sonra 2020 itibarıyla Londra, Berlin ve Moskova'da... Bu gezen sergilere biz normalde Topkapı Müzesi eserleriyle başlıyorduk, bunların yanı sıra gastronomi bölümü de koyacağız artık."

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