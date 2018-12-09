Ekonomi 750 liraya alıcı buldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

750 liraya alıcı buldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık haline gelen dev kalkan balığı görenleri hayrete düşürürken, birkaç saat içerisinde alıcısını bularak 750 liraya satıldı.

IHA
Balıkların paşası 750 liraya alıcı buldu
Balıkların paşası 750 liraya alıcı buldu

Bandırmalı balıkçılar tarafından yakalanarak Bandırma Balık Hali'ne getirilen 5,8 kg ağırlığındaki dev kalkan görenleri hayrete düşürdü.

  • Balıkçıların tabiri ile "Balıkların paşası" olarak bilinen kalkan balığı birkaç saat içerisinde kilosu 125 liradan alıcısını bularak 750 TL'ye satıldı.

Bandırma Balık Hali'nde 30 yıldır balıkçılık yapan Cem Tecimen, "Kalkan balığı babalarımızdan öğrendiğimiz haliyle balıkların paşasıdır. Diğer balıklar askerse kalkan balığı paşadır. Gelen kalkan balığımız kilosu 125 liradan alıcı buldu. 5 kilo 850 gram ağırlığında bir balık. 750 TL'ye sattık bu balığı. Kalkan balığının en önemli özelliği kılçığı yoktur. Kemiği vardır. Kalkan balığının 4 kilodan aşağısı etli değildir. Bu nedenle müşterilerimiz hep 4 kilonun üzerinde kalkan balığı avlanırsa talip oluyorlar. Yemesi rahat bir balık. 4 kilo üstü kalkan ızgara dahi olur. Evde yapmayı denemeyin. Tavaya yapıştırırsınız. Restoranlarda ustalarımız tarafından daha iyi yapılabilir. Bir diğer özelliği de üzerinde leblebi gibi bulunan düğmelerinde omega 7 bulunuyor. Çok faydalı bir balık" diye konuştu.

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