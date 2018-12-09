Ekonomi HAVAİSTte sefer sayısı arttırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

HAVAİST sefer sayısını artırdı... Yılbaşına kadar yüzde 50 indirimli

HAVAİST'te sefer sayısı arttırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden Otobüs AŞ'ye ait HAVAİST'in İstanbul Havalimanı'na yaptığı sefer sayısı arttırıldı.

AA
Yılbaşına kadar yüzde 50 indirimli hizmet veren HAVAİST İstanbul Havalimanı taşımacılığında, ödemeler sadece İstanbulkart üzerinden yapılabiliyor.
Yılbaşına kadar yüzde 50 indirimli hizmet veren HAVAİST İstanbul Havalimanı taşımacılığında, ödemeler sadece İstanbulkart üzerinden yapılabiliyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, THY'nin mevcut seferlerine Adana ve Trabzon uçuşlarını eklemesi sebebiyle HAVAİST'in sefer saatlerinde bazı değişiklikler oldu.

Belirlenen servis bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla alınan karara göre bugünden itibaren günlük 50 olan sefer sayısı 60'a yükseltildi.

Planlanan hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 20 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 20 lokasyon; metro, metrobüs, otobüs, minibüs, otogarlar ve deniz ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak tespit edildi.

  • Taksim - Beşiktaş - Yeni Havalimanı Hattı (İST-19), Yenikapı-Bakırköy -Yeni Havalimanı ( İST-1), Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı Hattı (İST-7), TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı (İST-2), 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı hatlarında gidiş dönüş sefer saatleri yeniden düzenlendi.

Uygulama kapsamında, ihtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek. Yılbaşına kadar yüzde 50 indirimli hizmet veren HAVAİST İstanbul Havalimanı taşımacılığında, ödemeler sadece İstanbulkart üzerinden yapılabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Havalimanı’nın 31 Aralık 2018 tarihinden itibaren tam kapasite ile çalışacağını dikkate alarak, günlük 18 hatta toplam 150 otobüs ile sefer yapılabilmesi için gerekli planlamaları da yaptı.

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