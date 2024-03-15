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Ekonomi

Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı. Gelişmeyi yaptığı açıklama ile duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, söz konusu yardımın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Bakan Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

17:50 - 15/03/2024 Cuma
AA
4,2 milyar liralık bu ayki Evde Bakım Yardımı ödemelerine başlandı.
4,2 milyar liralık bu ayki Evde Bakım Yardımı ödemelerine başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Engelli vatandaşların, aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirten Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirdiklerini aktarırken, "bütüncül ve adil" sosyal hizmet modelleriyle toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapılıyor

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, şunları aktardı:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 559 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."




#Evde Bakım Yardımı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#Mahinur Özdemir Göktaş
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