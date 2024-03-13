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Evde bakım maaşı yatan iller: 13 Mart Evde bakım maaşı ödenen iller hangileri?

"13 Mart Evde bakım maaşı ödenen iller hangileri?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay düzenli olarak evde bakım yardımı hesaplara aktarıyor. Destekten faydalananlar, SMS ve e-Devlet ekranı aracılığıyla ödeme bilgisini görüntüleyebiliyor. Peki 13 Mart Evde bakım maaşı ödenen iller hangileri? İşte ödeme takvimi...

16:23 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
13-14 Mart evde bakım maaş takvimi
13-14 Mart evde bakım maaş takvimi

"13 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ödenen iller hangileri?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Destekten yararlanan sahipleri evde bakım parası ödeme tarihlerine odaklandı. Evde bakım yardımı, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmala yükümlü bireyleri hesaplarına aktarılıyor. Peki, 13 Mart Evde bakım maaşı ödenen iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL: EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak söz konusu ödemeler ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili haber geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

EVDE BAKIM AYLIĞI TELEFON VE İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre 5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI

18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda; ‘ağır engelli’ veya ‘tam bağımlı’, 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise ‘ağır engelli veya ‘çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır’, ‘belirgin özel gereksinimi vardır’ ve ‘özel koşul gereksinimi var’ ifadelerinden birinin yer alması gerekiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde engelli birey evde bakım yardımından yararlanmaya başlıyor.

#evde bakım maaşı
#evde bakım aylığı
#Sosyal Yardım
1 saat önce
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Evde bakım maaşı yatan iller: 13 Mart Evde bakım maaşı ödenen iller hangileri?