Bakan Kacır Katar'da: 'İki önemli anlaşmaya imza attık' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani huzurlarında, iki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı.
'Türkiye çip endüstrisinde üretici ülke olacak'
“Dijital network oluşturulmasına vesile olacak”
Katar ile yapılan iş birliklerinin önümüzdeki dönemde genişleyeceğini sözlerine ekleyen Bakan Kacır, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
“Bir diğer önemli iş birliğini ise Katar Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile gerçekleştirdik. Bu anlaşmayla iki ülkenin dijital dönüşümdeki kabiliyetlerini bütünleştirebilmek, özellikle Türkiye’de hiper ölçekte veri yatırımlarının hızlanmasını sağlamak ve böylelikle Türkiye’nin sanayi sektöründe dijital dönüşümünü ve Türkiye’de dijital ekonominin büyümesini hızlandırabilmek adına ortak projeler, programlar gerçekleştirmeye dönük bir adım atmış olduk. Önümüzdeki dönemde inanıyorum ki yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlarda Türkiye ve Katar’ın halihazırda sahip olduğu yetkinlikleri temel alarak birlikte geliştireceğimiz çalışmalar olacak. Bu çalışmalar, bölgedeki diğer dost ülkelerin katılımıyla önemli bir dijital network oluşturulmasına vesile olacak. Aslında bu bir model ilişki olarak ortaya çıkacak. Bu anlaşmayla sadece kamu otoriteleri değil; özel sektör şirketleri arasında da ortak çalışmalar yürütülebilmesinin önünü açmış olduk. Bu, Türkiye-Katar arasında dijital bir koridor oluşturulmasıdır. Böylelikle önümüzdeki dönemde zaman içerisinde genişleyen ve altyapılarla birlikte ülkelerin dijital dönüşümünü hızlandıran adımlar atılması anlamında çok kıymetli bir iş birliği olacak.”