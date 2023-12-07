Bakan Kacır Katar'da: 'İki önemli anlaşmaya imza attık' diyerek duyurdu

“Dijitalleşme hızlandıkça kullandığımız bütün cihazlar bağlantılı hale geliyor. Bugün otomobillerden bahsederken aslında neredeyse seyahat ettiğimiz bilgisayarlardan bahsetmeye başladık. Taktığımız saatlerden, evlerde kullandığımız beyaz eşyalara kadar pek çok eşya internete bağlı, birbiriyle konuşan ve haberleşen cihazlar haline geliyor. Bu durum durumunu yani çip kullanımını çok yaygınlaştırıyor. Ama bütün bu dönüşümün üstünde esas gerçekleşecek devrim yapay zekayla birlikte gelecek. 10 yıl içinde kullanılan çiplerin yüzde 70’i yapay zeka çipleri haline gelecek. Dolayısıyla muazzam bir dönüşüm fırtınası önümüzde duruyor. Biz Türkiye olarak özellikle üretim gücüne sahip olduğumuz sektörlerde mevcut rekabet kuvvetimizi sürdürebilmek adına mutlaka bu dijital dönüşümde kritik bileşenlerin hem tedarik güvenliğini hem arz güvenliğini hem de Türkiye’de tasarım ve üretim çalışması yapılmasını sağlamak zorundayız. Eğer dijital dönüşümde güçlü ülkelerden biri olamazsak kritik sektörlerde iddialı konumumuzu sürdürmek mümkün olmaz. Bu açıdan Türkiye’nin mutlaka bu alanlarda daha fazla yatırım çekebilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir yandan milli firmalarımızı güçlendirirken bir yandan uluslararası iş birlikleriyle küresel yatırımları ülkemize çekme çabamız sanayi sektörlerimizi güçlendirebilme adınadır. İnşallah Türkiye önümüzdeki dönemde Türkiye mutlaka bu alanlarda üretici ülkelerden biri olacaktır”