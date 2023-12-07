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Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina'da: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde 'kazan-kazan' ilkesi doğrultusunda atılacak adımlar ele alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Atina’ya gitti. Erdoğan ziyareti kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek.

09:29 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:09 - 7/12/2023 Perşembe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyaret kapsamında Yunanistan'a gitti.


Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunacağı Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile ikili görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul edecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısının ardından çalışma yemeğine katılacak.

Erdoğan'ın Atina ziyaretinde, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde 'kazan-kazan' ilkesi doğrultusunda atılacak adımlar ele alınacak. İhtilaflı konularda diyalog kanallarının açık tutulması için süreç konuşulacak. Farklı alanlarda iş birliği zemininin oluşturulabilmesine yönelik yol haritası oluşturulacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya gitti.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Kiryakos Miçotakis
#Türkiye
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