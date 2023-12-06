TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail Batı için büyük bir yük olmaya başlamıştır

"Uzun süre Filistin topraklarında hükümran olmuş ve oraya 400 seneden uzun bir süre boyunca adaleti, hakkı, hukuku getirmiş bir milletin çocukları olarak, Filistinli kardeşlerimizle sadece tarihi olarak değil bugün de aynı duygularla kalpten kalbe bir bağımız olduğunu biliyoruz, hissediyoruz. Ayrıca bunu sadece bir kalbi yakınlık hissi olarak değil aynı zamanda da Türk dış politikasının en önemli ayaklarından birisi olarak görüyoruz. Bu politikaların sürdürülmesi çok önemli. Allah Türkiye'nin gücünü, kuvvetini, imkanlarını arttırsın. İnşallah daha büyük güçle ve daha büyük imkanlarla bağımsız bir Filistin devletinin oluşması için mücadele etmeye gayret edeceğiz. İnşallah bu sorunun kısa sürede çözülmesiyle ilgili uluslararası alanda da Türkiye, oluşturulacak bir mekanizma içerisinde, sağlanacak ateşkesi korumak bakımından garantör bir devlet olarak yeniden Filistin topraklarında gayretlerini devam ettirecektir."