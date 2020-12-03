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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Bölünmüş yollarla can kaybı yüzde 79 azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: Bölünmüş yollarla can kaybı yüzde 79 azaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de 18 yılda yapılan 28 bin kilometrelik bölünmüş yolla taşıt hareketliliği yüzde 160 artarken, 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybının yüzde 79 azaldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yeni açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, Türkiye'de 18 yılda yapılan 28 bin kilometrelik bölünmüş yolla taşıt hareketliliği yüzde 160 artarken, 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybının yüzde 79 azaldığını bildirdi.

TAŞIT HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Toplam yol ağının 68 bin kilometre olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Türkiye'de 18 yılda yapılan 28 bin kilometrelik bölünmüş yollarla taşıt hareketliliği yüzde 160 artarken, 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybı yüzde 79 oranında azaldı." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, bölünmüş yolların, toplam yol ağının yüzde 40'ını oluşturmasına karşın bütün yol ağında hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet vereceğini, ortalama hızın da 40 kilometreden 88 kilometreye çıkarıldığını bildirdi.

CAN KAYBI AZALDI

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de 2003-2019 yıllarında ulaşımdaki taşıt hareketliliğinin 52,3 milyardan 135,5 milyara yükseldiğini, taşıt sayısı yaklaşık 3 kat artmasına rağmen trafikte can kaybı sayısının azaldığını kaydetti.

Ulaşımda hayata geçirilen yenilikçi ve teknoloji odaklı çözümlerin, emniyeti en üst düzeye taşıdığına işaret eden Karaismailoğlu, "100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybı 2003'te 5,72 iken 2019'da 1,21 oldu. 10 bin taşıt başına düşen can kaybı 2003'te 4,43 iken 2019'da 0,87 oldu." bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, 2003'te taşıt sayısı 8 milyon 903 bin 840 iken can kaybının 8 bin 1 kişi olarak kayıtlara geçtiğini, 2019'da taşıt sayısı 23 milyon 156 bin 975 iken can kaybının 5 bin 473 olduğunu belirtti.

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