Bakan Karaismailoğlu: 2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı, 2023 yılında yüzde 60 olacak

Bakan Karaismailoğlu, "Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik" ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Son 18 yılda demir yollarına toplam 169,2 milyar lira yatırım yaptık. 2009’da Türkiye’yi tanıştırdığımız yüksek hızlı tren hatlarımızın kapsamı sürekli genişliyor.
YHT ulaşımını 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 44'üne ulaştırdık. Toplam yolculuk sayısı 55 milyonun üstüne çıktı.
Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Üstyapıda 712 kilometre ray serimini tamamlandık.
Orta Koridor-BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletecek, Çin-Türkiye arasındaki 12 günlük süreyi de 10 güne düşüreceğiz.
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