Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş bina kalmayacak

\"Hiçbir politik hesaba kentsel dönüşümü kurban etmedik\"<br>\"İstanbul'un yeşil alan miktarını her geçen gün koyduğumuz hedef doğrultusunda; millet bahçeleri, sosyal donatı alanlarıyla yürütüyoruz, bugün bu şehirde tam 46 tane Millet Bahçesi kazandırıyoruz\" diyen Bakan Kurum, \"Güngören'de de toplam büyüklüğü 56 bin metrekareye ulaşan 2 tane Millet Bahçesi yapıyoruz, söz verdiğimiz gibi artık son aşamaya geldik, Güngörenli kardeşlerim orada vakit geçirecekler. Nice daha yeşil alanlı projelere hep birlikte imza atacağız. Her fırsatta söylüyoruz; 16 milyonluk İstanbul'un depremden kentsel dönüşümden daha acil bir gündemi yoktur, olmamalıdır. İstanbul'da yaşanacak 7 büyüklüğünde bir deprem ülkemiz ve devletimiz için bir güvenlik meselesi haline gelecektir. Mesele bu kadar büyük, acildir; biz bu meseleye her zaman siyaset üstü baktık, hiçbir politik hesaba kentsel dönüşümü kurban etmedik ve buna müsaade etmeyeceğiz. Afette milletimizle hep beraber olduk, milletimize ne söz verdiysek o sözleri bir bir tuttuk ve bunun gayreti içinde olduk” ifadelerini kullandı.