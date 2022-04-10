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Ekonomi Bakan Kurum tarih vererek duyurdu 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş bina kalmayacak
EMLAK

Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş bina kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da vatandaşlara seslenirken Türkiye'de deprem riski olan bölgelerde kentsel dönüşümün 2035 yılında tamamlanacağını ve kentsel dönüşüme girmeyen hiçbir binanın kalmayacağını söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş bina kalmayacak
Kentsel dönüşüm seferberliğiyle 81 ilin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binalar yenileniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde gerçekleşen kentsel dönüşüm projesindeki hak sahipleri ile iftar programında bir araya geldi.

"MALATYA'MIZA GEÇMİŞ OLSUN"

Deprem bölgesinde olan Türkiye'de, kentsel dönüşümün terörle mücadele kadar önemli olduğunu belirten Bakan Kurum, "Tabi bugün gerek yüzde 66'sı deprem riski bölgelerde yer alan ülkemizin, gerekse İstanbul'umuzun en önemli gündem maddesi hiç şüphesiz depremdir, kentsel dönüşümdür.

Bakın daha birkaç saat önce, biz buraya gelirken Malatya Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık. Hemen İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. En büyük tesellimiz şu an için herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın olmamasıdır. Ben aziz milletimize, Malatya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

DHA

"2035 YILINDA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan kentsel dönüşüm seferberliğiyle 81 ilin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaların yenilenmeye başladığını belirten Kurum, "Bugüne kadar 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. Yani 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut inşa çalışmalarımız sürüyor.

  • İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak. Allah'ın izniyle bunu sizlerle, hep birlikte başaracağız.

İstanbul'umuzun her yerinde kentsel dönüşüm diyerek, 39 ilçemizin tamamında on binlerce konutumuzu dönüştürdük. Şu anda sahada 140 bin konutumuzun inşasına süratle devam ediyoruz. Çünkü bizim artık kentsel dönüşümde; gerek İstanbul'umuzda gerek tüm şehirlerimizde ne bir saat, ne bir dakika, ne de bir saniye kaybetmeye hiçbir şekilde tahammülümüz yok" diye konuştu.

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Çevre Bakanlığı riskli 100 bin konutu dönüştürecek: Kira yardımı bin 150 TL

Kentsel dönüşüm projesinde anahtarlar Bakan Kurum’un katıldığı törenle teslim edildi
FOTOĞRAF 9
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Tozkoparan Kentsel Dönüşüm temel atma ve anahtar teslim töreni Güngören Gençosman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile hak sahipleri katıldı. 141 konut 3 dükkandan oluşan 1. etabın anahtar teslimi hak sahiplerine yapıldı. Programda Bakan Kurum 2. etabın da temel atmasını gerçekleştirdi. Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesinin 2. etabı 270 konut ve 10 daireden oluşacak.<br>
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“Güngören'in değerine değer katacak\"<br>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 140 bin konutun dönüşümünü yaptıklarını belirterek, “Bugün burada sizlerin istikbali için buluştuk onlara daha iyi bir gelecek sunabilme amacıyla bir aradayız hep birlikte yeni Tozkoparan ve yeni Güngören için ellerimizi kavuşturduk. O birlik beraberliği bugün burada gösteriyoruz. Bir yandan sizlere söz verdiğimiz gibi Tozkoparan'daki 140 konutumuzu anahtarları, tapularıyla teslim edeceğiz. Diğer taraftan da ortaya koymuş olduğumuz iradenin 2. etabı olan 270 konutun harcını hep birlikte dökeceğiz. Bu projeyi hep söyledik bizim özümüzü, kültürümüzü, mimarimizi yansıtacak şekilde inşa edeceğiz dedik zannedersem halkımız beğendiler. Konforlu, estetik güzelliğiyle hem İstanbul'umuza örnek bir dönüşüm projesi olacak hem de Güngören'in değerine değer katacak\" dedi.
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\"Hiçbir politik hesaba kentsel dönüşümü kurban etmedik\"<br>\"İstanbul'un yeşil alan miktarını her geçen gün koyduğumuz hedef doğrultusunda; millet bahçeleri, sosyal donatı alanlarıyla yürütüyoruz, bugün bu şehirde tam 46 tane Millet Bahçesi kazandırıyoruz\" diyen Bakan Kurum, \"Güngören'de de toplam büyüklüğü 56 bin metrekareye ulaşan 2 tane Millet Bahçesi yapıyoruz, söz verdiğimiz gibi artık son aşamaya geldik, Güngörenli kardeşlerim orada vakit geçirecekler. Nice daha yeşil alanlı projelere hep birlikte imza atacağız. Her fırsatta söylüyoruz; 16 milyonluk İstanbul'un depremden kentsel dönüşümden daha acil bir gündemi yoktur, olmamalıdır. İstanbul'da yaşanacak 7 büyüklüğünde bir deprem ülkemiz ve devletimiz için bir güvenlik meselesi haline gelecektir. Mesele bu kadar büyük, acildir; biz bu meseleye her zaman siyaset üstü baktık, hiçbir politik hesaba kentsel dönüşümü kurban etmedik ve buna müsaade etmeyeceğiz. Afette milletimizle hep beraber olduk, milletimize ne söz verdiysek o sözleri bir bir tuttuk ve bunun gayreti içinde olduk” ifadelerini kullandı.
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Kentsel dönüşüm projesinde anahtarlar Bakan Kurum’un katıldığı törenle teslim edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle, Güngören'de Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tamamlanan 1. etabında hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Bakan Kurum, "Her fırsatta söylüyoruz;16 milyonluk İstanbul'un depremden kentsel dönüşümden daha acil bir gündemi yoktur, olmamalıdır. Biz bu meseleye her zaman siyaset üstü baktık, hiçbir politik hesaba kentsel dönüşümü kurban etmedik ve buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.


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