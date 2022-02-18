​Çevre Bakanlığı riskli 100 bin konutu dönüştürecek: Kira yardımı bin 150 TL

Türkiye’de kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında riskli yapıların dönüşüm çalışmaları hızlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl risk tespiti yapılan 100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyor. Evi dönüşüme girecek hem hak sahiplerine, hem de kiracılara da kamu tarafından kira yardımı yapılıyor. Büyük şehirlerde 1.150 liraya kadar 18 ay olan kira yardımı, kiracılara tek seferde 2 bin 300 lira olarak ödeniyor.

KREDİ DESTEĞİ VAR

Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 sayılı yasa kapsamında, konutunu veya iş yerini kendi imkanları ile dönüştürmek ya da güçlendirmek isteyen vatandaşlara da devlet yardımları var. Vatandaşın evini dönüştürmesi halinde kira yardımı, faiz desteği, vergi, harç ve ücret muafiyeti sağlanıyor. Ancak kira yardımı alan kişiler faiz desteğinden faydalanamıyor.

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Hak sahibinin, iki seçenekten birini seçmesi gerekiyor. Kira ya da faiz desteğinden faydalanmak için gayrimenkulün riskli alanda yer alması veya riskli yapı olduğunun teknik raporlarla tespit edilmesi şart. Üstelik binanın anlaşma ile boşaltılmış olması gerekiyor.

400 BİN LİRAYA KADAR KREDİ

Konut ya da iş yerinin güçlendirilmesinde 160 bin lira, konut yapımında 400 bin lira, iş yeri yapımında 400 bin liraya kadar kredi imkanı sunuluyor. Söz konusu kredide kamu, yıllık 400 baz puan faiz desteği sağlıyor.İki yıl da geri ödemesiz. Krediden, konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerinin yanı sıra, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabiliyor. Faiz destekli konut kredileri en fazla 10 yıl, bireysel işyeri kredilerinde 7 yıla kadar vade yapılıyor. Kredi alanlar, ödemelerini eşit taksitli ödeyebiliyor.

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RİSKLİ BİNA TESPİTİ İÇİN GEREKENLER

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, lisanslandırılan kuruluşlara riskli yapı tespit başvurusunda bulunuluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, lisanslandırılan kuruluşlara riskli yapı tespit başvurusunda bulunuluyor. - Lisanslı kuruluşlardan sağlanan riskli yapı tespit raporu ile dönüşüm kararı veriliyor.

- Hak sahiplerince müteahhit firma belirleniyor ve firma ile yapım sözleşmesi imzalanıyor.

- Tahliye sahipleri, hak sahipleri tahliye sonrasında 1 yıl içinde bankalara kentsel dönüşüm kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

- Hak sahipleri tarafından geri ödemesi yapılmayan krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulması söz konusu.

ANLAŞMALI 18 BANKA

Kentsel dönüşümde faiz destekli kredi 17 bankadan alınabiliyor. Bu bankalar alfabetik listeye göre şöyle sıralanıyor: Akbank, Albaraka Türk, Alternatifbank, DenizBank, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Halkbank, ING Bank, Kuveyttürk, TEB, Emlak Katılım, Türkiye Finans, Türkiye İş Bankası, Şekerbank, VakıfBank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası. Ancak kira yardımı alan kişiler faiz desteğinden faydalanamıyor. Hak sahibinin, iki seçenekten birini seçmesi gerekiyor.