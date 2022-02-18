Ekonomi Çevre Bakanlığı riskli 100 bin konutu dönüştürecek Kira yardımı bin 150 TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çevre Bakanlığı riskli 100 bin konutu dönüştürecek: Kira yardımı bin 150 TL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl risk tespiti yapılan 100 bin konutu dönüştürecek. Evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlara büyük şehirlerde bin 150 liraya kadar kira yardımı verilirken, kiracılarda da tek seferde 2 bin 300 liraya kadar ödeme yapılıyor.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Çevre Bakanlığı riskli 100 bin konutu dönüştürecek: Kira yardımı bin 150 TL
Kentsel dönüşüm

Türkiye’de kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında riskli yapıların dönüşüm çalışmaları hızlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl risk tespiti yapılan 100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyor. Evi dönüşüme girecek hem hak sahiplerine, hem de kiracılara da kamu tarafından kira yardımı yapılıyor. Büyük şehirlerde 1.150 liraya kadar 18 ay olan kira yardımı, kiracılara tek seferde 2 bin 300 lira olarak ödeniyor.

KREDİ DESTEĞİ VAR

Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 sayılı yasa kapsamında, konutunu veya iş yerini kendi imkanları ile dönüştürmek ya da güçlendirmek isteyen vatandaşlara da devlet yardımları var. Vatandaşın evini dönüştürmesi halinde kira yardımı, faiz desteği, vergi, harç ve ücret muafiyeti sağlanıyor. Ancak kira yardımı alan kişiler faiz desteğinden faydalanamıyor.

Hak sahibinin, iki seçenekten birini seçmesi gerekiyor. Kira ya da faiz desteğinden faydalanmak için gayrimenkulün riskli alanda yer alması veya riskli yapı olduğunun teknik raporlarla tespit edilmesi şart. Üstelik binanın anlaşma ile boşaltılmış olması gerekiyor.

400 BİN LİRAYA KADAR KREDİ

Konut ya da iş yerinin güçlendirilmesinde 160 bin lira, konut yapımında 400 bin lira, iş yeri yapımında 400 bin liraya kadar kredi imkanı sunuluyor. Söz konusu kredide kamu, yıllık 400 baz puan faiz desteği sağlıyor.İki yıl da geri ödemesiz. Krediden, konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerinin yanı sıra, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabiliyor. Faiz destekli konut kredileri en fazla 10 yıl, bireysel işyeri kredilerinde 7 yıla kadar vade yapılıyor. Kredi alanlar, ödemelerini eşit taksitli ödeyebiliyor.

RİSKLİ BİNA TESPİTİ İÇİN GEREKENLER

  • - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, lisanslandırılan kuruluşlara riskli yapı tespit başvurusunda bulunuluyor.
  • - Lisanslı kuruluşlardan sağlanan riskli yapı tespit raporu ile dönüşüm kararı veriliyor.
  • - Hak sahiplerince müteahhit firma belirleniyor ve firma ile yapım sözleşmesi imzalanıyor.
  • - Tahliye sahipleri, hak sahipleri tahliye sonrasında 1 yıl içinde bankalara kentsel dönüşüm kredisi başvurusunda bulunabiliyor.
  • - Hak sahipleri tarafından geri ödemesi yapılmayan krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulması söz konusu.

ANLAŞMALI 18 BANKA

Kentsel dönüşümde faiz destekli kredi 17 bankadan alınabiliyor. Bu bankalar alfabetik listeye göre şöyle sıralanıyor: Akbank, Albaraka Türk, Alternatifbank, DenizBank, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Halkbank, ING Bank, Kuveyttürk, TEB, Emlak Katılım, Türkiye Finans, Türkiye İş Bankası, Şekerbank, VakıfBank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası. Ancak kira yardımı alan kişiler faiz desteğinden faydalanamıyor. Hak sahibinin, iki seçenekten birini seçmesi gerekiyor.

Hükümetten vatandaşa büyük destek: 2 katına çıkarıldı
FOTOĞRAF 13
Title
Türkiye genelinde 6.5 milyon riskli yapıyı bir an önce dönüştürmek için kolları sıvayan hükümet, yeni bir hamle daha yaptı. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşa sağlanan ucuz maliyetli kredi desteği iki kat artırıldı. Buna yönelik karar dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Title
Karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, güçlendirme kredisinde 80 bin liradan 160 bin TL'ye, konut yapım, konut edindirme, iş yeri yapım ve iş yeri edindirme kredilerinde ise 200 bin liradan 400 bin TL'ye yükseltildi.
Title
BAKAN KURUM'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: KREDİ LİMİTLERİNİ 2 KATINA ÇIKARDIK<br><br>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni düzenlemeye ilişkin olarak, \"Hem dönüşüm hem de güçlendirme çalışmalarında vatandaşa verilen faiz destekli kredi limitlerini 2 katına çıkardık. Riskli yapıda yaşayan ve evini dönüştürmek isteyen her yurttaşımızın, her aşamada yanındayız\" dedi.
Title
Piyasa koşullarını değerlendirerek yeni rakamları belirlediklerini dile getiren Kurum, düzenleme ile dönüşüm sürecinin hız kazanacağına vurgu yaptı.
Title
TOPLAM 2 MİLYON TL KREDİNİN MÜRACAAT SÜRESİ DE 2 YILA ÇIKTI<br><br>Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 1 milyon TL'den 2 milyon liraya çıkarıldı. Bakanlık, krediye yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor. Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, işyeri kredilerinde ise 7 yıl oluyor. Ayrıca kredinin 2 yıl anapara ödemesiz dönemi de bulunuyor.
Title
Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde bankaya başvurulmuş olması gerekiyorken bu süre de 2 yıla çıkarıldı.
Title
MALİYET NEDENİYLE ARTIRILDI<br><br>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, artan inşaat maliyetleri nedeniyle 200 bin liralık kredinin miktarının düşük kaldığını belirterek, \"O nedenle kredi limitleri artırıldı. Müracaat süresinde de 1 yıl olan zamanaşımı süresi de 2 yıla çıkarıldı. Deprem, sel gibi afet olan yerlerde 1 yıl nedeniyle sıkıntıya düşenler vardı.
Title
İzmir'deki depremzedeler arayıp teşekkür ettiler\" diye konuştu. Ayrıca Bakanlık tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için bugüne kadar Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yaklaşık 20 milyar 190 milyon TL harcandı. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL kredi kullandıran Bakanlık, hak sahiplerine 170 milyon TL'nin üzerinde faiz desteği sağladı.
Title
139 BİN LİRA VATANDAŞIN CEBİNE KALIYOR<br><br>Vakıfbank'ın kentsel dönüşüm kredisi oranı 120 ay vadede yüzde 1.29. Hükümetin faiz desteği ile oran enerji verimli konutta yüzde 0.88'e, standart konutta yüzde 0.96'ya geriliyor. Yani 400 bin liralık kredi çeken vatandaş yüzde 1.29'dan kredi kullandığında aylık 6 bin 571 lira ödeyecek. Bakanlığın desteğiyle faiz yüzde 0.88'e inince vatandaşın taksidi de 5 bin 410 lira oluyor. Böylece 139 bin 276 lira vatandaşın cebine kalıyor.
Title
KİMLER YARARLANABİLİYOR?<br><br>Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri.<br>Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi.<br>Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyenler.
Title
DÖNÜŞÜM DESTEKLERİ<br><br>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kentsel dönüşüm kapsamında verdiği destekleri şöyle:<br><br>Riskli yapıda maliklere aylık, kiracılara defaten kira yardımı yapılıyor. Tutar illere göre değişirken İstanbul'da 1.500 liraya kadar çıkıyor. Yardım riskli yapıda 18 ay, riskli alanda 48 aya kadar sürüyor.
Title
Vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürürse yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödüyor.<br><br>Tapu, noter, damga vergisi gibi harçlardan muafiyet sağlanıyor.
Title
Bakanlık kullanılan kredilere yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor.<br><br>Kira ve faiz desteği birlikte kullanılamıyor. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar da kira yardımından faydalanamıyor.
Hükümetten vatandaşa büyük destek: 2 katına çıkarıldı
Kentsel dönüşümü hızlandıracak adımlar peş peşe geliyor. Hükümet, faiz destekli kentsel dönüşüm kredilerinin üst limitini iki katına çıkardı. Tutar, güçlendirme için 80 bin TL'den 160 bin liraya, dönüşüm için 200 bin TL'den 400 bin liraya yükseldi.

Her 10 kişiden 9'u dönüşümü destekliyor
EKONOMİ
Her 10 kişiden 9'u dönüşümü destekliyor
Kadıköyde kaybeden Fenerbahçe

Kadıköy'de kaybeden Fenerbahçe

Sarı lacivertliler, Çekya ekibine 3-2 yenildi ve avantajı kaybetti.
Fenerbahçeliler yıldız futbolcuyu sildi

Fenerbahçeliler yıldız futbolcuyu sildi

​Slavia Prag maçındaki performansı sonrasında hedef haline geldi.
Pensilvanya’dan aday olan Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu

​CHP'den 'rüşvet' kararı.

​Türkiye'nin 17 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​ABD Dışişlerinden Rusya ile ilgili çarpıcı iddia.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.